Com novo esquema encaixado, Grêmio visita o Bragantino na retomada do Brasileirão

Descansado após a longa parada da Data Fifa, o Grêmio voltará aos gramados de olho em uma sequência de vitórias que lhe permitam sonhar com o distante título do Campeonato Brasileiro. O Tricolor está em São Paulo para enfrentar o Bragantino, pela 23ª rodada da competição, nesta quinta-feira, (14), às 21h30min. Ainda em solo paulista, a equipe terá o Corinthians pela frente, na segunda, em jogo atrasado da 15ª rodada.

A preparação dos gaúchos se encerrou na manhã desta terça-feira, antes do embarque, em atividade realizada na academia do CT Luiz Carvalho, por conta das fortes chuvas na Capital, que impediram o treino no gramado.

Vindo de dois imponentes triunfos na Arena, contra Cruzeiro, por 3 a 0, e Cuiabá, por 2 a 0, o técnico Renato Portaluppi parece ter encontrado, mais uma vez, um esquema que reergenize seu time e entregue boas atuações. Ainda nesta temporada, o comandante gaúcho optou por jogar com três zagueiros, após uma batida de resultados negativos.

LEIA MAIS: Grêmio embarca para São Paulo em busca de seis pontos no Brasileirão

Na época, a alteração surtiu efeito, e agora, depois de outra incômoda sequência, ele passou para o 4-4-2, com a volta de Pepê ao meio de campo e a chegada de João Pedro Galvão para fazer dupla com Suárez no ataque. A mudança surtiu efeito imediato, catapultando o nível de atuação da equipe gremista, que passa a buscar os mesmos resultados longe de sua casa, algo que vem sendo uma pedra no sapato ao longo do Brasileirão.

Para este duelo, Geromel e Cuiabano são os desfalques, por conta de problemas musculares. Na lista de relacionados, está um titular que não deve ter condições de começar jogando. Trata-se do volante Villasanti, que atuou por noventa minutos na derrota da seleção paraguaia para a Venezuela, nesta terça-feira, por 1 a 0.

Por outro lado, Gabriel Grando e Carballo, que estavam a serviço da seleção brasileira pré-olímpica e da seleção uruguaia, respectivamente, estão à disposição e devem começar. O primeiro não esteve em campo no amistoso contra Marrocos, na sexta, e o segundo jogou 45 minutos na derrota por 2 a 1 para o Equador, também nesta terça.

A provável escalação tricolor para encarar o Massa Bruta conta com Gabriel Grando; João Pedro, Rodrigo Ely, Kannemann e Reinaldo; Gustavo Martins (Galdino ou Ferreira), Carballo, Pepê e Cristaldo; João Pedro Galvão e Suárez.