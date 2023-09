Dez longos dias depois, dupla Grenal volta ao Brasileirão em situações opostas

Que saudade dos torcedores de Grêmio e de Inter estavam de se verem loucos em frente à televisão, com o radinho no ouvido ou nas cadeiras dos estádios para torcer pelos seus amados times. Depois de dez longos dias de parada, o Campeonato Brasileiro retorna nesta quarta-feira, com as partidas válidas pela 23ª rodada da competição. A dupla gaúcha retoma suas jornadas na disputa em situações opostas. O Grêmio vem de duas vitórias, é o terceiro na tabela (com um jogo a menos) e, diante do tropeço do Botafogo na última rodada, voltou a sonhar – ainda que seja um sonho quase impossível – na conquista do título. O Inter, por sua vez, não vence a 10 rodadas no campeonato, é o 14º na classificação, está a cinco pontos da zona do rebaixamento e precisa urgentemente se reencontrar com as vitórias.

Às 21h30min desta quarta, recebe o São Paulo Eduardo Coudet joga pressionado e tem a obrigação da vitória frente à equipe de Dorival Júnior. O Colorado entra em campo primeiro, desfalcados de três dos seus principais jogadores. Rochet, Aránguiz e Enner Valência está fora, pois jogam nesta terça-feira (12) pelas Eliminatórias da Copa do Mundo por suas seleções. Ainda assim, mesmo sem seus selecionáveis, frente à equipe de Dorival Júnior.

Com uma campanha fraca para uma equipe que almeja ser campeã da América – o Colorado tem apenas seis vitórias em 22 jogos – o Inter precisa ser mais consistente e agressivo, principalmente jogando no Beira-Rio. E essa mudança na postura tem de começar nesta quarta-feira. Uma derrota pode deixar o Inter a apenas dois pontos da zona da degola. Vencer o São Paulo em casa, portanto, é imprescindível.

Grêmio entra em campo às 21h30min de quinta-feira (14) para encarar o Bragantino Uma terceira vitória seguida mostraria que a nova formação do time de Renato Portaluppi – com Villasanti, Carballo e Pepê no meio campo – deu estabilidade à equipe. Entretanto, as presenças do uruguaio e, principalmente, do paraguaio, não estão garantidas, visto que também jogam nesta terça pelas Eliminatórias representando os seus países. Já o, em Bragança Paulista. Uma vitória coloca o Tricolor na segunda colocação pelo menos até sexta, quando o Palmeiras recebe o Goiás.

O Tricolor faz uma campanha bem acima da esperada e uma vaga direta na Libertadores do ano que vem já seria uma conquista e tanto para um time que disputou a Série B no ano passado e começou a temporada desmontado. Renato ainda parece que busca a melhor formação e isso é um problema, visto que já estamos em meados de setembro. Em defesa do treinador, está a chegada dos reforços no meio do ano e a recuperação de jogadores lesionados. Ainda assim, se quer chegar nas últimas rodadas brigando por uma vaga no G-4 ou até, por que não, na cola do líder Botafogo, é importante que um esquema de jogo e uma formação seja definida e repetida para que o time ganhe o entrosamento necessário.

Sendo assim, quarta e quinta são dias para jantar cedo, e vestir a camiseta que já estava começando a mofar no roupeiro em razão da umidade.