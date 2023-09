Na volta do Brasileirão, Inter quer se reencontrar com a vitória diante do São Paulo

Após a pausa para a Data Fifa, que deu uma folga de onze dias no calendário, o Inter se reencontra com seu torcedor nesta quarta-feira (13), às 21h30min, para enfrentar o São Paulo, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Beira-Rio. Em meio à catástrofe que atingiu o interior do Rio Grande do Sul, o clube disponibilizará três pontos para coleta de doações que serão destinadas às vítimas das enchentes. Os pontos estão localizados em frente à bandeira do Inter, ao lado da estátua que homenageia Fernandão, na altura do portão 7 e próximo à Capela Nossa Senhora das Vitórias.

Ciente de todos os desfalques, o técnico Eduardo Coudet vem preparando a equipe para acabar com a má fase na competição, após atingir a marca de dez jogos sem vencer. A retomada do Nacional dará ao Colorado duas oportunidades de reverter a incômoda sequência, antes do jogo de ida da semifinal da Libertadores, prioridade absoluta na temporada, contra o Fluminense. Além do duelo com os paulistas, os gaúchos visitarão o Athletico-PR, dia 21, seis dias antes do confronto com os cariocas.

As ausências de Chacho serão, pelo menos, seis. Rochet, Aránguiz e Valencia estiveram com suas seleções, disputando a segunda rodada das Eliminatórias nesta terça-feira. Já Vitão e Pedro Henrique seguem no departamento médico. Luiz Adriano, expulso contra o Goiás, também será desfalque.

A principal dúvida segue sendo o volante Johnny, que tem uma entorse no tornozelo esquerdo e já foi desfalque na partida com o Esmeraldino. Nesta segunda, o meio-campista fez seu primeiro treino no CT Parque Gigante, quando correu em volta do gramado, sem trabalhar com bola. A tendência é de que o camisa 30 comece, no máximo, no banco de reservas, com Gabriel ocupando o seu lugar entre os titulares.

Por outro lado, o meia Maurício desembarcou nesta terça em Porto Alegre, antecipadamente, após o segundo jogo entre a seleção brasileira pré-olímpica e Marrocos, que seria disputado na segunda, ser cancelado por conta do terremoto que atingiu o país. O camisa 27, que entrou no segundo tempo do primeiro confronto com os marroquinos, na sexta-feira, pode começar como titular.

Com isso, o onze inicial do Inter tende a ser composto por Keiller; Bustos, Hugo Mallo, Mercado e Renê; Gabriel; Mauricio (De Pena), Bruno Henrique e Wanderson; Alan Patrick e Lucca.