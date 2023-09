Coudet encaminha um Inter desfalcado para a retomada do Campeonato Brasileiro

Com o iminente retorno do Campeonato Brasileiro batendo na porta do Inter, o técnico Eduardo Coudet está definindo os últimos ajustes da equipe que enfrentará o São Paulo, nesta quarta-feira (13), precisando reverter a incômoda situação na tabela. Atual 14º colocado, o Colorado, com 26 pontos somados, está há quatro pontos do Santos, que abre o Z-4.

Para o confronto com o tricolor paulista, Chacho contará com a força da torcida no Beira-Rio, que já está com um olho na semifinal da Libertadores, contra o Fluminense, que começa a ser disputada no dia 27 deste mês.

O treinador ainda terá um inesperado reforço para seu time. Trata-se do meia Maurício, que está de volta a Porto Alegre após o segundo amistoso da seleção brasileira pré-olímpica, contra o Marrocos, ser cancelado por conta do terremoto que assolou o país, na sexta-feira.

A lista de desfalques, no entanto, segue extensa. O goleiro Rochet, o volante Aránguiz e o atacante Valencia estão a serviço de suas seleções e não chegarão a tempo. Por lesão, estão fora o zagueiro Vitão, o volante Johnny e o atacante Pedro Henrique. Destes, o meio-campista estadunidense é o único que ainda pode pintar entre os relacionados, no entanto, ele não vem treinando com o restante do grupo.

Nesta seguinda-feira, o camisa 30 realizou corridas em volta do gramado, no CT Parque Gigante, e sua presença, ao menos entre os titulares, é improvável. O camisa 9 Luiz Adriano, suspenso por causa do cartão vermelho recebido contra o Goiás, fecha a lista.