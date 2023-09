Na retomada do Brasileirão, Inter terá sete desfalques

Em treino com portões fechados, o Inter começou neste domingo (10) a preparar o time para a retomada do Campeonato Brasileiro. Na quarta-feira (13), o Colorado enfrenta o São Paulo, às 21h30min, no estádio Beira-Rio, pela 23ª rodada do Brasileirão. O técnico de Eduardo Coudet terá sete desfalques. Os jogadores convocados para atuar pelas Eliminatórias da Copa do Mundo - Enner Valencia (Equador), Sérgio Rochet (Uruguai), Charles Aranguiz (Chile) e Maurício (Seleção Brasileira pré-olímpica) não jogam a partida. No departamento médico, estão o meio-campo Johnny, o atacante Pedro Henrique e o zagueiro Vitão.

O provável time do Inter para enfrentar o Tricolor paulista deve ter Keiller; Bustos, Mercado, Hugo Mallo (Nico Hernandez) e Renê; Gabriel, Bruno Henrique, Carlos De Pena, Alan Patrick; Wanderson e Lucca. O grupo de jogadores se apresentou na manhã deste domingo no Centro de Treinamento do Parque Gigante e foi direto ao estádio Beira-Rio para o treinamento.

O treinador Eduardo Coudet optou por comandar as atividades com portões fechados. O Inter terá a segunda e a terça-feira para mais dois treinamentos no CT do Parque Gigante antes da partida contra o São Paulo.