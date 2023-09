Grêmio retoma rotina de treinos de olho na jornada dupla em São Paulo

Após uma longa folga concedida pelo técnico Renato Portaluppi, o Grêmio retoma sua rotina de treinos nesta sexta-feira (8), visando o Campeonato Brasileiro, que volta em menos de uma semana. Os atletas se juntam aqueles que estão lesionados, como o zagueiro Geromel, por exemplo, que ficaram realizando tratamento no CT Luiz Carvalho nos últimos dias. Além deles, Luan também vem marcando presença no local. Por escolha própria, o camisa 7 abdicou de sua folga para aprimorar sua condição física.

Por conta da pausa para a Data Fifa, o Tricolor retorna às suas atividades sem Gabriel Grando e Bitello, a serviço da seleção brasileira pré-olímpica, além de Villasanti e Carballo, que estão defendendo Paraguai e Uruguai, respectivamente, nas Eliminatórias para a Copa do Mundo.

LEIA MAIS: Grêmio para por quatro dias após boa sequência no Brasileiro

Após a parada internacional, que se encerra na terça-feira, estes atletas sequer retornam para Porto Alegre, já que irão se juntar com o restante da delegação em Atibaia, São Paulo, onde o clube estará concentrado para o duelo com o Bragantino, pela 23ª rodada do Brasileirão, na próxima quinta-feira (14).

Logo na sequência, a equipe permanece no estado paulista, de olho na partida contra o Corinthians, que será disputada no dia 18 de outubro, na Neo Química Arena. Este compromisso será válido pela 15ª rodada do campeonato nacional de pontos corridos, que estava marcado para o final de julho, mas foi adiado.