Grêmio para por quatro dias após boa sequência no Brasileiro

De folga até sexta-feira (8), o grupo de jogadores tricolor terá um incomum descanso em meio de temporada, na pausa para a Data Fifa, antes de iniciar sua preparação para a retomada do Campeonato Brasileiro, a partir do dia 14 deste mês, quando enfrenta o Bragantino, fora de casa. A volta do plantel aos treinamentos servirá para o técnico Renato Portaluppi pensar no time que irá enfrentar os paulistas, levando em conta os desfalques.

Três titulares absolutos do Tricolor nesta temporada foram convocados para suas seleções, além de Bitello, peça chave no primeiro semestre, mas que vem perdendo espaço recentemente. Gabriel Grando, Villasanti e Carballo estarão a serviço do Brasil pré-olímpico, Paraguai e Uruguai, respectivamente. Com jogos marcados para o dia 12, dois antes do confronto com o Massa Bruta, a tendência é de que os atletas não estejam à disposição do comandante gaúcho neste duelo.

Por outro lado, os gaúchos podem tratar como boa notícia a ausência de Suárez na lista de Marcelo Bielsa, na seleção uruguaia. O camisa 9 foi deixado de fora pelo treinador, que justificou sua escolha com comentários do próprio jogador sobre competir duas vezes por semana e seu caso de desconforto no joelho.