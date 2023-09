Grêmio vence o Cuiabá sem sustos e se mantém no G-4 do Brasileirão

Dando continuidade às boas performances em casa, o Grêmio venceu o Cuiabá, neste sábado, por 2 a 0, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida foi bem disputada, com ambas as equipes buscando o ataque, e com os três pontos somados, a equipe de Renato Portaluppi se garantiu no terceiro lugar da competição, com 39 pontos.

O jogo começou enérgico, característico de duas equipes propositivas, que figuram na parte de cima da tabela. Com muitas disputas no meio de campo, o primeiro escape foi mato-grossense, aos 8 minutos, quando Rikelme entrou livre pela esquerda e bateu cruzado, obrigando o estreante Caíque a fazer sua primeira defesa.

Três minutos depois, a resposta dos mandantes veio com Suárez, que arriscou um voleio de cinema, mas errou, por pouco, o alvo. No entanto, a melhor chance é sempre a que entra, e aos 30 minutos, o próprio Luisito, com a canhota afiada, marcou um belo gol, com uma batida seca, que pegou o goleiro Walter no contrapé.

Na reta final da primeira etapa, Caíque saiu para interceptar um cruzamento, mas perdeu o tempo da bola, deixando a bola cair no pé de Wellington Silva, que teve seu chute travado por Reinaldo. Sem outras oportunidades, as equipes foram para o intervalo com os gaúchos a frente do placar.

Na volta para o segundo tempo, foram os visitantes que chegaram primeiro, aos 11 minutos, com Deyverson, na busca pelo empate. O atacante recebeu cruzamento pela esquerda, e cabeceou na rede pelo lado de fora.

Logo na sequência, aos 17 minutos, os mandantes ampliaram a vantagem para 2 a 0. Reinaldo cruzou na cabeça de Galdino, que cabeceou firme, mas parou em Walter, e no rebote, a bola rebateu no azarado Riquelme, e morreu no fundo da rede. Três minutos depois, Luisito quase fez uma pintura, que valeria o ingresso do torcedor tricolor. O uruguaio chapelou seu marcador enquanto trocava de direção, e emendou um chute de bate de pronto, que foi na direção do arqueiro adversário.

Na reta final do confronto, os comandados de Portaluppi souberam administrar a vantagem, contra um Cuiabá atordoado, e incapaz de reagir. Com a pausa para a Data Fifa, o Grêmio só volta a campo no dia 14 de setembro, para enfrentar o Bragantino, fora de casa.

Grêmio (2) Caíque; João Pedro, Rodrigo Ely, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Pepê (Gustavo Martins), Carballo (Galdino); Cristaldo (Luan), João Pedro Galvão (Ferreira) e Suárez (Iturbe). Técnico: Renato Portaluppi.

Cuiabá (0) Walter; Matheus Alexandre, Alyson, Alan Empereur e Rikelme (Patric); Denilson (Ronald), Filipe Augusto e Lucas Mineiro (Fernando Sobral); Ceppelini (Derik), Wellington Silva (Jonathan Cafú) e Deyverson. Técnico: António Oliveira.

Arbitragem: Yuri Elino Ferreira da Cruz.