Mesmo com tropeço, Botafogo tem 86,3% de chance de conquistar o Brasileirão

Mesmo com a derrota em casa para o Flamengo no último sábado (2), o Botafogo segue com grande favoritismo na corrida pelo título do Brasileirão. O empate do vice-líder Palmeiras no clássico contra o Corinthians não permitiu que os paulistas aproveitassem a oportunidade de se aproximar dos cariocas que, agora, estão 10 pontos à frente do segundo colocado, tendo 86,3% de chance de levantar a taça do Campeonato Brasileiro.

Os dados são do Departamento de Matemática da UFMG, que ainda coloca Palmeiras (4,4%), Grêmio (4,3%), Fluminense (2,3%) e o próprio Flamengo (1,9%) como os principais perseguidores do líder.

Porém, a fase recente do Alvinegro não é tão positiva e o clube já acumula duas derrotas na sequência: a eliminação para o Defensa y Justicia na Sul-Americana e o tropeço para o rival. O jogo contra o Flamengo também marcou a primeira derrota do Botafogo no estádio Nilton Santos nesta temporada, além de acabar com uma sequência de 12 jogos de invencibilidade do líder no campeonato nacional. Sendo assim, os botafoguenses têm ligado o sinal de alerta para a sequência do torneio.

Um alento para os torcedores está na história do Brasileirão: desde o início da era dos pontos corridos, em 2003, apenas cinco dos 20 times que venceram o 1º turno não terminaram a Série A como campeões. Nos últimos dois anos, esse retrospecto foi mantido: em 2021, o Atlético-MG venceu o turno, enquanto o Palmeiras faturou a "taça" em 2022. Tanto Galo quanto Verdão venceram a Série A ao final.

Agora, o Fogão aproveitará a pausa que o Campeonato Brasileiro terá para as disputas da Data Fifa de seleções para tentar reencontrar o caminho das vitórias. O próximo jogo do líder será contra o Atlético-MG, no sábado, 16 de setembro.