Confira os principais resultados do futebol gaúcho no final de semana

Com jogos da dupla grenal, acesso do Caxias, estreia do São José no quadrangular final da Série C e mais uma rodada do Campeonato Gaúcho feminino, o final de semana foi movimentado para o futebol do Estado. Confira mais detalhes:

Série A

Pela 22° rodada da competição, o Inter entrou em campo neste sábado (2) e ficou apenas no 0 a 0 com o Goiás, em Goiânia. No domingo (3), foi a vez do Grêmio entrar em campo e despachar o Cuiabá, por 2 a 0, com gols de Suarez e Rikelme (contra). Com estes resultados, os colorados se distanciaram mais um ponto em relação ao Z-4, enquanto os tricolores encurtaram a diferença para o líder do campeonato, Botafogo. Agora, o Grêmio está na 3° colocação, com 39 pontos (12 a menos que os cariocas), enquanto o Inter está na 14° posição com 26 pontos (5 a mais que o Santos, primeiro clube na zona de rebaixamento).

Série C

Pela 1° rodada do quadrangular final, o São José foi derrotado em casa pelo Brusque, por 2 a 1. No outro jogo do grupo, o São Bernardo venceu o Operário pelo mesmo placar. Para driblar o início ruim, os gaúchos agora se preparam para viajar até o Paraná, onde enfrentarão o Operário no próximo domingo (10), às 16h.

Série D

Após vencer a Portuguesa-RJ por 1 a 0, no Estádio Luso-Brasileiro, pelo jogo de volta das quartas de final do torneio, o Caxias confirmou seu retorno à terceira divisão nacional após 8 anos. O gol da partida foi marcado nos minutos finais pelo atacante Eron, de pênalti. Nas semifinais da quarta divisão, o adversário do clube da serra gaúcha será o Ferroviário.

Gaúchão Feminino

Pela 6° rodada da competição, jogaram, neste domingo (3): Brasil de Farroupilha 0 x 3 Juventude, Flamengo de São Pedro 2 x 0 Vidal Pro, Guarany 0 x 3 Cruzeiro e Elite 3 x 3 Futebol Com Vida. Com estes resultados, Juventude e Flamengo de São Pedro já asseguraram vaga na próxima fase.

Copa FGF

Os jogos da 10° rodada, que seriam disputados neste final de semana, foram adiados para o dia 7 de setembro.