Brasil x Bolívia, pelas Eliminatórias, terá transmissão ao vivo na TV aberta

Dando a largada nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, o Brasil recebe, em Belém, a seleção da Bolívia, nesta sexta-feira (8), às 21h45min, na busca pelos primeiros três pontos na caminhada para os Estados Unidos, México e Canadá, sedes conjuntas do próximo Mundial. O confronto marcará a estreia de Fernando Diniz na Canarinho, e terá transmissão da RBS TV e SporTV.

A principal atração da seleção segue sendo Neymar, o camisa 10 está recuperado de uma lesão muscular na coxa, e vem treinando normalmente com o restante do grupo. Por outro lado, a lista de desfalques é extensa. Vinicius Jr. e Eder Militão, ambos do Real Madrid, estão lesionados. No caso de Vini, o atacante estava convocado, e precisou ser cortado.

Fora das quatro linhas, o meia Lucas Paquetá e o atacante Antony passam por investigações policiais, por suspeitas de envolvimento com apostas e agressão, respectivamente.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Brasil - Ederson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Renan Lodi; Casemiro, Bruno Guimarães; Rodrygo, Neymar e Raphinha; Richarlison. Técnico: Fernando Diniz.

Bolívia - Guillermo Viscarra; Héctor Cuéllar, Carlos Roca e Jairo Quinteros; Medina, Luciano Ursino, Saucedo (Moreno), Miguelito; Víctor Ábrego (Jaume Cuéllar) e Marcelo Moreno. Técnico: Gustavo Costas.

Arbitragem: Juan Gabriel Benítez, auxiliado por Eduardo Cardozo e Milciades Saldivar. No VAR, estará Carlos Benítez (quarteto paraguaio).

Serviço Brasil x Bolívia

Local: Estádio Mangueirão;

Horário: 21h45min;

Transmissão: RBS TV e SporTV.