Diniz leva comissão técnica variada para a seleção brasileira

O técnico Fernando Diniz chamou cinco profissionais para se juntar a ele nos trabalhos com a seleção brasileira, na disputa das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O comandante contará com os auxiliares Eduardo Barros e Wagner Bertelli, além do preparador físico Marcos Seixas, todos do Fluminense, onde o treinador também atua. Nesta primeira Data Fifa, ele terá pela frente a Bolívia, nesta sexta-feira (8), e o Peru, na próxima terça.

Barros e Bertelli devem fazer parte da comissão fixa de Diniz na Canarinho, enquanto Marcos, a princípio, foi chamado apenas para as partidas contra Bolívia e Peru. O novo postulante da casamata canaria também convidou o auxiliar Dado Cavalcanti, que atua como treinador, e está sem clube, além do preparador de goleiros Marcelo Carpes, do Corinthians.

É natural que o comandante se cerque de quem ele confia, ainda mais em uma função interina, na qual está se dividindo entre os cargos de treinador da seleção e do Fluminense. Por conta do empolgante trabalho que vem fazendo no tricolor carioca, era de se esperar que Diniz levasse consigo membros de sua comissão. Principalmente Bertelli, amigo pessoal e braço direito da maior confiança possível, que está ao seu lado desde os primeiros passos da carreira.

Barros é outro nome fiel ao excêntrico treinador, sendo seu auxiliar Audax, Oeste, Athletico-PR e Fluminense. Ex-jogador, ele é consultor da Universidade do Futebol.

Seixas, por sua vez, tem um vínculo mais recente com o comandante, já que é preparador físico da comissão técnica permanente do Flu, e foi chamado para esses primeiros jogos da seleção por conta do recente desempenho do clube. O profissional já esteve no Brasil nas campanhas do bicampeonato olímpico, em 2016 e 2021, e havia sido convidado também pelo interino Ramon Menezes.

Dado Cavalcanti, que está com a carreira de treinador estagnada, após a campanha do rebaixamento para a Série D do Campeonato Brasileiro, pelo América-RN, contou com o entusiasmo de Diniz, que teve a oporturtunidade de se aproximar dele nos cursos da CBF, em suas ideologia de trabalho. Na ativa desde 2008, ele já passou por mais de 20 equipes.