Eliminatórias da Copa do Mundo retomam o calendário Sul-americano nesta quinta-feira

Nove meses depois da inusitada Copa do Catar, realizada entre novembro e dezembro do ano passado, o calendário sul-americano de seleções volta a ser competitivo e, a partir desta quinta-feira (7), se iniciam as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, que terá sede conjunta entre Estados Unidos, México e Canadá.

Ao contrário dos tradicionais ciclos preparatórios para o torneio, que costumam ter quatro anos de duração, dessa vez serão três anos e seis meses de intervalo entre uma edição e outra. Com mais de meio ano já deixado para trás, as qualificatórias se iniciam às pressas, com a disputa da Copa América, marcada para junho de 2024, no meio do calendário.

Abrindo a primeira das 18 rodadas que irão definir os seis classificados para o Mundial, Paraguai e Peru se enfrentam às 19h30min desta quinta. Na sequência, jogam Colômbia e Venezuela, às 20h, e Argentina x Equador, às 21h. A estreia do Brasil será na sexta-feira, em Belém, contra a Bolívia, às 21h45. Antes, às 20h, tem Uruguai x Chile. Ao todo serão dez equipes na luta por uma vaga no maior palco futebolístico do mundo.

Ainda nesta Data Fifa, será realizada a segunda rodada da competição, com os cinco jogos sendo disputados na terça-feira. Nesta ocasião, a seleção brasileira, comandada pelo técnico Fernando Diniz, enfrentará o Peru, na casa do adversário.

No último ciclo, a Canarinho do técnico Tite foi amplamente dominante durante toda a Eliminatória, classificando-se em primeiro lugar, de maneira invicta, com 15 vitórias e dois empates, registrando um jogo a menos que o usual, por conta da partida com a Argentina, segunda colocada, que sequer fez sombra a equipe canária, cancelada pela Anvisa por questões sanitárias, em meio a pandemia de Covid-19.

No entanto, em solo catari, em uma competição de tiro curto, que tende a premiar os times que crescem durante a sua disputa, os Hermanos, comandados por Lionel Messi, foram quem conquistaram a glória máxima do futebol internacional.

A equipe no torneio com o troféu da Copa América, vencida sobre o próprio Brasil, em 2021, debaixo do braço, e engatilhou outra bela campanha para conquistar seu terceiro título mundial, devolvendo a taça ao continente, após quatro títulos consecutivos para os europeus. Além das duas maiores potências do continente, Uruguai, Equador, Peru e Colômbia figuraram no grande palco internacional.

Nesta rodada, estarão em campo cinco jogadores da dupla Grenal. Na seleção uruguaia, Carballo representará o Tricolor, enquanto Rochet será o Colorado. No Chile, Charles Aránguiz estará em campo, enquanto Enner Valencia capitaneará o Equador e Villasanti defenderá o Paraguai.