Seleção brasileira vê o início da era Diniz em apresentação para disputa das Eliminatórias

Ainda em processo de reformulação após a impactante eliminação para a Croácia na Copa do Mundo do Catar, a seleção brasileira começou a dar passos mais concretos em direção ao projeto almejado por aqueles que a comandam.

Nesta segunda-feira (4), os atletas convocados para a disputa dos dois primeiros confrontos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 se apresentaram em Belém, onde será disputado o primeiro jogo, contra a Bolívia, nesta sexta-feira, junto de Fernando Diniz, que iniciou sua trajetória como treinador da Canarinho.

Nesta Data Fifa, o Brasil entrará em campo em duas oportunidades. Além do duelo com os bolivianos, a seleção encara o Peru, na terça-feira, fora de casa. Com pouco tempo para um treinador tão excêntrico como Diniz implementar suas ideias, o grupo terá três treinos com bola antes da primeira partida, que será disputada no estádio Mangueirão. Até lá, o comandante pretende focar, inicialmente, em estabelecer uma boa relação com seus jogadores.

O técnico do Fluminense atuará como interino até a metade de 2024, se desdobrando entre os cargos, quando Carlo Ancelotti, do Real Madrid, que está pré-acertado com o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, assumirá o cargo. O plano inicial é de que ele permaneça no comando do tricolor carioca, adversário do Inter na semifinal da Libertadores da América, até, pelo menos, o final de 2023.

Mesmo com as expectativas para um novo estilo de jogo nas alturas, o novo postulante da casamata canaria terá dificuldades nesta primeira oportunidade. Vinicius Junior e Eder Militão, peças chaves da equipe para o presente e futuro, estão fora por lesão.O primeiro chegou a ser convocado, mas se machucou recentemente, em um jogo do Real Madrid, e foi cortado, dando lugar a Raphinha, do rival Barcelona.

Lucas Paquetá, titular de Tite no último ciclo, também está fora, por conta de uma investigação em andamento na Inglaterra, sobre um suposto envolvimento do meio-campista em esquemas de aposta no país. Ele também estava convocado e acabou sendo cortado. Além deles, Neymar também preocupa. O camisa 10, que ainda não estreou pelo Al Hilal, da Arábia Saudita, por conta de um problema muscular na coxa, será reavaliado pelo departamento médico, em sua reapresentação, para que seja definida sua condição de jogo.

Ainda fora das quatro linhas, o atacante Antony também foi deixado de fora. Nesta segunda, o jogador do Manchester United teve novas informações sobre o caso de agressão contra sua ex-namorada divulgadas pelo UOL. Diante da polêmica, a CBF se reuniu para definir o futuro do jogador, e optou por corta-lo da lista. Gabriel Jesus, recuperado de lesão, foi chamado em seu lugar.

Neste ano, na retomada após a eliminação no Mundial, o desempenho vem sendo decepcionante. Sob o comando de Ramon Menezes, técnico da seleção olímpica, o time não engrenou. Foram três amistosos, com duas derrotas, para Marrocos e Senegal, e uma vitória sobre Guiné.