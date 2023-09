Paquetá é convocado pela CPI da Manipulação no Futebol após não responder convite

Após receber convite para participar da CPI da Manipulação no Futebol e não responder, o meia Lucas Paquetá, do West Ham-ING, será obrigado a se apresentar à comissão após os deputados integrantes aprovarem a sua convocação, em sessão realizada na noite desta segunda-feira (4). Ser convocado significa que, caso o jogador não se apresente, a CPI pode pedir condução coercitiva, como ocorreu com Ronaldinho Gaúcho na CPI das Pirâmides Financeiras.

A comissão oferece ao brasileiro a possibilidade de participar por videochamada, já que ele mora em Londres, na Inglaterra. Também é possível que ele seja representado pessoalmente por seu advogado. O meia está sendo investigado por envolvimento com apostas esportivas, assim como o também brasileiro Luiz Henrique, atacante do Bétis, da Espanha, que, diferentemente de Paquetá, respondeu ao convite dos deputados e pode ser ouvido ainda nesta semana, remotamente. O mais provável, contudo, é que o jogador do time espanhol participe apenas na semana que vem, por causa do feriado de 7 de setembro.

Durante a sessão desta segunda-feira, a CPI da Manipulação de resultados também aprovou o convite ao presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, ao diretor de competições da entidade, Júlio Avellar, e ao diretor de integridade Rômulo Reis. A comissão irá aguardar o retorno dos convidados. Caso não consiga levá-los à Câmara, ela poderá recorrer ao mesmo procedimento adotado com Paquetá e transformar o convite em convocação.

A Sports Radar, empresa contratada pela CBF para monitorar inícios de fraudes no futebol, apresentou relatório denunciando os dois atletas, mencionando as partidas West Ham x Aston Villa, pelo Campeonato Inglês, e Villareal x Bétis, pelo Espanhol, ambas disputadas no dia 12 de março.

As apostas investigadas teriam sido feitas em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, no site da empresa Betway, casa de aposta que patrocina o clube inglês, em contas associadas a pessoas próximas ao jogador. Essas contas teriam feito apostas casadas para ampliar os ganhos, por isso teriam envolvido também Luiz Henrique.

Para ganhar, era necessário que os dois levassem cartão amarelo, o que aconteceu, durante o empate do West Ham e do Bétis, ambos por 1 a 1. Eles foram advertidos com o cartão no segundo tempo de cada partida.