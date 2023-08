Grêmio busca vitória contra o Cuiabá para se consolidar no G-4

Após uma exibição de luxo na vitória sobre o Cruzeiro, na última rodada do Campeonato Brasileiro, o Grêmio volta a se encontrar com o seu torcedor neste domingo (3), às 11h, para enfrentar o Cuiabá, pela 22ª rodada da competição. Buscando a consolidação no G-4, o técnico Renato Portaluppi pretende manter a pegada da goleada por 3 a 0 sobre a Raposa, mesmo se vendo forçado a fazer mudanças na equipe titular.

Para este confronto, o treinador não contará com três jogadores que começaram diante dos mineiros. O goleiro Gabriel Grando e o lateral-esquerdo Cuiabano estão suspensos, enquanto o zagueiro Geromel, que fez sua primeira partida em 2023, sofreu nova lesão, e também ficará de fora.

Para a vaga de Grando, o recém contratado Caíque, ex-Ypiranga de Erechi, deve fazer sua estreia, enquanto Reinaldo, titular da lateral, retoma o posto após cumprir suspensão. Rodrigo Ely é o substituto natural para o miolo da zaga. O lateral-direito Fábio, que vem sendo reserva desde que voltou de lesão, também está suspenso, por conta de um cartão amarelo recebido por reclamação no banco de reservas.

Diante dos retornos e dos desfalques, a provável escalação de Portaluppi, que encerra a preparação para o confronto neste sábado, conta com Caíque; João Pedro, Rodrigo Ely, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Carballo, Pepê e Cristaldo; João Pedro Galvão e Suárez. Nesta quinta-feira, o treino realizado no CT Luiz Carvalho teve os portões abertos para a imprensa apenas no aquecimento. A parte tática foi fechada.

Com a volta de Pepê apimentando a disputa pela titularidade no meio de campo, Bitello deve ficar no banco mais uma vez. Em baixa depois de um primeiro semestre de destaque, o jovem vem perdendo espaço no onze inicial. Com interesse do mercado europeu para contar com seu futebol ainda nesta janela de transferências, que fecha nesta sexta-feira, o camisa 38 teve propostas recusadas pela direção e deve permanecer, pelo menos, até o final do ano.