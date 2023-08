Com foco no Gauchão, Gurias Gremistas têm amistoso com o Nacional do Uruguai

As Gurias Gremistas têm um amistoso marcado com o Nacional no dia 7 de setembro, às 19h, na cidade de São José de Mayo, no Uruguai. Com foco na preparação para o Gauchão Feminino, o Grêmio volta a enfrentar a equipe feminina do Nacional após 25 anos. As informações são da assessoria do Grêmio.

O amistoso é uma parceria entre os dois clubes para terem um melhor aproveitamento no segundo semestre deste ano. No caso da equipe porto-alegrense, a preparação é para o Campeonato Gaúcho, que já começou com os times do interior do estado, e contará com a presença de Grêmio e Internacional na segunda etapa do campeonato.

GRÊMIO Y NACIONAL Em preparação para o #GauchãoFeminino2023, nossas #GuriasGremistas irão enfrentar o @Nacional, no Uruguai. Depois de 25 anos, as duas equipes voltarão a duelar no Futebol Feminino. O amistoso acontece no próximo dia 7 de setembro, na cidade de San José. Bora! pic.twitter.com/S9E00NYccg — Gurias Gremistas (@GuriasGremistas) August 29, 2023

Esta é a terceira vez Grêmio e Nacional-URU se enfrentam na modalidade feminina. O primeiro jogo foi em junho de 1998, a convite do clube uruguaio. A partida aconteceu no Estádio Gran Parque Central, em Montevidéu, e terminou em 2 a 2, com os gols do tricolor marcados por Taís e Xuxa.

O clube gaúcho retribuiu o convite às uruguaias e, em agosto de 1998, um novo amistoso foi realizado entre os times. Desta vez, o palco da partida foi o Estádio Olímpico, em Porto Alegre, com placar de 3 a 1 para o Grêmio.

Hoje, 25 anos depois, os times voltam a se enfrentar em partida no Estádio Municipal Casto Martínez Laguarda, na cidade de São José de Mayo, a 79 km da capital Montevidéu, terá presença de público. Os ingressos custam $ 100 pesos uruguaios, o equivalente a R$ 13.