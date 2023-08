Portaluppi encaminha substituto de Grando para enfrentar o Cuiabá

Com a preparação para o confronto com o Cuiabá, pelo Campeonato Brasileiro, neste domingo, às 11h, a todo vapor, o Grêmio segue treinando pela manhã para adaptar os jogadores ao horário da partida. Nesta quarta-feira (30), o Tricolor venceu o Monsoon, em jogo-treino realizado no CT Luiz Carvalho, pelo placar de 2 a 1. André Henrique e Lucas Besozzi marcaram os gols.

A atividade, que vem sendo corriqueira no planejamento tricolor, vide o confronto com o Novo Hamburgo, na semana passada, serve para que os atletas adquiram mais ritmo de jogo. O técnico Renato Portaluppi iniciou o duelo com Caíque; Fabio, Bruno Alves, Bruno Uvini e Reinaldo; Bitello, Everton Galdino, Iturbe, Luan e Besozzi; André Henrique.

O destaque da atividade foi a escolha do goleiro Caíque para começar jogando, com Felipe Scheibig entrando em seu lugar, na segunda etapa. Os arqueiros estão disputando a titularidade para a partida contra os mato-grossenses, já que Gabriel Grando está suspenso.

Mesmo dividindo a minutagem igualmente, a tendência é de que o primeiro, ex-Ypiranga de Erechim, seja escolhido por Portaluppi para fazer sua estreia pelo clube. O jovem lateral esquerdo Wesley também teve a oportunidade de mostrar serviço, entrando no lugar de Reinaldo.

Ainda nesta quarta-feira, o departamento médico gremista estipulou o tempo de recuperação para Geromel, que saiu lesionado do jogo contra o Cruzeiro, no domingo. O zagueiro tem uma lesão muscular de grau um na coxa esquerda, e ficará fora por cerca de três semanas. Desfalque garantido para o final de semana, o camisa 3 também deve perder os compromissos com Bragantino e Corinthians, nos dias 14 e 18 de setembro.

Fora das quatro linhas, o Grêmio está negociando a saída do atacante Zinho, que não vem recebendo oportunidades no time principal. A transferência seria para o Portimonense, de Portugal, por empréstimo com opção de compra. Mesmo que o negócio não esteja selado, as partes estão otimistas com um desfecho positivo nos próximos dias.