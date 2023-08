Após empolgação no final de semana, Geromel volta a desfalcar o Grêmio

A empolgação do torcedor com a volta de um de seus ídolos aos gramados durou pouco. Após exames médicos realizados na segunda-feira, na reapresentação do grupo, nesta terça (29), o zagueiro Geromel voltou a ser desfalque, com uma lesão muscular de grau 1 na coxa esquerda. O camisa 3 teve uma bela atuação diante do Cruzeiro, no domingo, mas acabou sentindo o ritmo do jogo, após dez meses longe dos gramados, e foi substituído nos acréscimos da primeira etapa, com dores no local.

O defensor se soma ao goleiro Caíque como principais ausências da atividade desta terça, realizada no CT Luiz Carvalho. O goleiro, no entanto, não está lesionado, e ficou de fora apenas por conta de um desgaste físico, já que esteve em campo pela Copa FGF, defendendo o Grêmio B. Ele ficou na academia e deverá regressar aos treinos normalmente nesta quarta.

Dando sequência ao plano de adaptação traçado pelo técico Renato Portaluppi, para que seus atletas estejam acostumados a jogar pela manhã, por conta do jogo com o Cuiabá, domingo, às 11h, pelo Campeonato Brasileiro, o Tricolor realizará um jogo treino com o Monsoon, semifinalista da Divisão de Acesso deste ano, às 10h30min. Neste trabalho, o comandante deve decidir o goleiro titular, pois Gabriel Grando está suspenso. Felipe Scheibig e Caíque disputam a vaga.

Para este duelo, Portaluppi, que estará de volta a área técnica após cumprir suspensão contra a Raposa, por conta da expulsão na partida com o Santos, deverá manter a formação que venceu os mineiros. O 4-4-2 foi o terceiro esquema do técnico na temporada, depois de utilizar seu tradicional 4-2-3-1, e o surpreendente 3-6-1, com três zagueiros de ofício, que ganhou força no primeiro Grenal do Brasileiro, vencido por 3 a 1.

Com o Brasileirão sendo a última competição restante em 2023, o Grêmio busca seguir na ponta de cima da tabela para conquistar a classificação direta para a Libertadores do ano que vem. Atualmente, a equipe ocupa a terceira posição, com 36 pontos, empatada com o Flamengo, sendo seguido de perto por Fluminense e Bragantino, com 35.

Entretanto, os gaúchos possuem um jogo a menos que seus concorrentes, por causa do compromisso com o Corinthians, que deveria ter sido disputado na 15ª rodada, mas acabou sendo adiado. O confronto, que antes seria no dia 15 de junho, será disputado no dia 18 de setembro, na Neo Química Arena.