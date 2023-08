Em reapresentação, Portaluppi muda cronograma de treinos e enfrenta dilema para o gol do Grêmio

Depois de uma grande atuação contra o Cruzeiro, no domingo (27), que culminou na vitória por 3 a 0, com show de Suárez no comando do ataque, o elenco gremista recebeu folga nesta segunda-feira, e volta aos treinos nesta terça, de olho no confronto com o Cuiabá, no próximo domingo, às 11h, na Arena.

Por conta do horário desta partida, que será às 11h, o técnico Renato Portaluppi, que cumpriu suspensão no domingo e estará de volta a área técnica no próximo compromisso de seu time, alterou a programação da semana, realizando todas as atividades no turno da manhã. Na reapresentação, os jogadores deverão estar presentes no CT Luiz Carvalho às 7h, para um café da manhã controlado pela comissão técnica.

Dentro das quatro linhas, o Grêmio se alegrou com algumas ótimas notícias no duelo com a Raposa. Luisito finalmente desencantou, após oito jogos sem marcar, e em grande estilo, o camisa 9 fez uma partida de luxo, dando também uma assistência de letra para Carballo, que fez um belo gol de fora da área. Outro ponto positivo foi o retorno do capitão Geromel, que após dez meses afastado dos gramados, atuou por quase toda a primeira etapa, sendo substituído por conta de dores na coxa. O ídolo tricolor pôde reviver sua vitoriosa parceria com Kannemann, que também está de volta, recuperado de uma fratura na mão.

Durante a semana, Portaluppi terá de pensar no time com algumas mudanças. A principal dúvida reside debaixo das traves, já que o goleiro Gabriel Grando recebeu o terceiro cartão amarelo, e está suspenso. Para ocupar o seu lugar, Felipe Scheibig e Caíque disputam a titularidade. No jogo-treino realizado com o Novo Hamburgo, na última quinta, cada um dos arqueiros jogou por um tempo.

Os laterais Fábio, que sequer entrou em campo, sendo advertido por reclamação, ainda no banco de reservas, e Cuiabano, também estão fora, pelo mesmo motivo de Grando. No entanto, ambos não vêm sendo titulares frequentemente. Na direita, João Pedro é o dono da posição, enquanto na esquerda, Reinaldo está de volta depois de cumprir suspensão, e também deverá reassumir seu posto no onze inicial.