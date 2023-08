Grêmio precisa dar fim à irregularidade se quiser voltar ao G-4 do Brasileirão

É inegável que a campanha do Grêmio no Campeonato Brasileiro está surpreendendo. Vindo da Série B, o time de Renato Portaluppi conseguiu fazer a “remontada” após um 2022 difícil e, com contratações que deram resultado, vem se mantendo no topo da classificação. A briga pelo título ficou distante em razão da irretocável campanha do Botafogo e, também, pelos tropeços que a equipe gaúcha vem tendo contra adversários da parte de baixo da tabela. As derrotas para o Vasco e para o Santos, inclusive, tiraram o Tricolor do G-4 da competição, que garante vaga direta a Libertadores da América do ano que vem. Assim, o desafio de Portaluppi no momento é dar fim à irregularidade gremista, retomar a sequência de bons resultados e se firmar novamente como um dos quatro primeiros do Brasileirão.

Nos últimos cinco jogos no campeonato, o Grêmio faturou sete pontos, com duas vitórias (Atlético-MG e Fluminense), um empate (Goiás) e duas derrotas (Vasco e Santos). Os adversários diretos pelo G-4, por sua vez, obtiveram melhores pontuações – Palmeiras fez 12 pontos, Flamengo fez oito, Fluminense e Athletico-PR fizeram nove e o Bragantino, oito.

Em favor do tricolor gaúcho, está o fato de ter um jogo a menos, a partida atrasada contra o Corinthians. No entanto, é o duelo contra o Cruzeiro que pode apontar quais as ambições gremistas na competição. Se quer se manter entre os primeiros, uma vitória é fundamental.

Departamento Médico do clube ter sido esvaziado, proporcionando a ele uma gama de opções maior na hora de montar o time que vai a campo. No jogo das 19h deste domingo (27), na Arena voltam ao time: Kannemann, Villasanti e Suárez. Além disso, Geromel também deve ser relacionado Renato comemorou durante a semana o fato de o, proporcionando a ele uma gama de opções maior na hora de montar o time que vai a campo. No, três titulares absolutos. Além disso, Geromel também deve ser relacionado

Com o grupo completo à sua disposição, o treinador pode armar o time do modo que quiser: com dois zagueiros ou três, com o meio-campo mais recheado, com mais marcação ou armação de jogadas, com três atacantes ou uma dupla na frente.

vontade de ganhar. Vontade essa que não foi vista na partida contra o Santos, na Vila Belmiro Entretanto, mais do que a escalação ou o esquema tático a ser escolhido pelo comandante gremista, o que o time precisa mostrar no gramado é. Vontade essa que não foi vista na, no último domingo. Uma equipe indolente em campo viu o limitado Santos atropelar na etapa final, não desistindo de nenhuma bola, e virando o placar.

No futebol atual, as vantagens não são definitivas e nome de jogadores e posição na tabela não ganham jogo. Em vista disso, a torcida que irá à Arena também terá papel importante, empurrando o time em direção à vitória necessária. Se vencer o jogo e Flamengo e Fluminense tropeçarem, o Tricolor volta ao terceiro lugar.

Assim, se quiser seguir entre os primeiros, a missão gremista contra a Raposa é uma só: vencer.