Grêmio x Cruzeiro: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

De olho no G-4, o Grêmio volta a campo neste domingo (27), às 19h, para receber o Cruzeiro, na Arena, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em quinto lugar, há apenas um ponto do Fluminense, quarto colocado, o Tricolor aposta na força de sua torcida para buscar um resultado positivo. A transmissão ficará por conta de SporTV e Premiere.

Para esta partida, o técnico Renato Portaluppi espera contar com o retorno de Kannemann, que está recuperado de uma fratura na mão, sofrida no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, contra o Flamengo.

Em relação ao último jogo, o comandante comemora o retorno de Suárez e Villasanti, titulares absolutos da equipe na temporada, após cumprirem suspensão. Além deles, Luan vem se destacando nos treinos e pode pintar como opção.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Grêmio - Gabriel Grando; Fábio, Bruno Alves, Kannemann e Cuiabano; Pepê e Villasanti; Bitello, Cristaldo e Ferreira (Rodrigo Ely); Suárez. Técnico: Renato Portaluppi.

Cruzeiro - Rafael Cabral; Helibelton Palácios, Neris, Luciano Castan e Marlon; Lucas Silva e Jussa; Wesley, Arthur Gomes e Bruno Rodrigues; Rafael Elias. Técnico: Pepa.

Arbitragem: Marcelo de Lima Henrique, auxiliado por Eduardo Gonçalves da Cruz e Renan Aguiar da Costa. No VAR, estará Rafael Traci.

Serviço Grêmio x Cruzeiro

Local: Arena;

Horário: 19h;

Transmissão: SporTV e Premiere;