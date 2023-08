Pressionado pela torcida, Grêmio recebe o Cruzeiro para volta ao caminho das vitórias

Sob desconfiança da torcida, insatisfeita pelos resultados recentes, o Grêmio volta a campo neste domingo (27), às 19h, para enfrentar o Cruzeiro, na Arena, em jogo importante para a equipe de Renato Portaluppi recuperar a confiança do primeiro semestre, e voltar a pontuar no Campeonato Brasileiro.

O confronto será válido pela 21ª rodada, no entanto, ele será apenas o vigésimo compromisso do Tricolor na competição, que ainda aguarda a definição da data para disputar o jogo adiado com o Corinthians, na 15ª rodada. Atualmente, os gaúchos estão em quinto lugar na tabela de classificação, com 33 pontos, há um do Fluminense, que abre o G-4 com 34.

A queda de rendimento do time ficou notória após o baque da derrota contra o Flamengo, em casa, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, há cerca de um mês. Desde então, foram cinco jogos disputados, e apenas uma vitória conquistada, em cima do Fluminense, por 2 a 1. Com o segundo turno do Brasileirão ainda no início, Portaluppi terá a oportunidade de preparar seu time com calma para as partidas da competição, pois esta é a única restante no calendário gremista em 2023.

Com a semana livre para treinos, o comandante encerra a preparação para o duelo com a Raposa neste sábado, em treino no CT Luiz Carvalho, pela manhã. O provável time que irá a campo tem Grando; João Pedro, Rodrigo Ely, Kannemann e Cuiabano; Villasanti, Carballo, Bitello e Cristaldo e Ferreira; Suárez.

Outra opção de escalação para o técnico tricolor é a volta do esquema com três zagueiros, já que Kannemann está recuperado de lesão e poderá retornar ao time. Para compor o miolo da zaga junto do capitão argentino e de Rodrigo Ely, Bruno Alves e Bruno Uvini disputariam a última vaga.

No ataque, quem está de volta é Luis Suárez, que cumpriu suspensão contra o Santos, na última rodada, e poderá voltar à equipe titular. O uruguaio vive uma de suas piores secas na carreira, e está há oito jogos sem marcar. Seu último gol foi na goleada sobre o Coritiba, no dia 25 de junho, na Arena.

Caso passe em branco neste domingo, o camisa 9 iguala suas piores marcas na carreira - nove partidas sem balançar as redes -, que ocorreram quando defendia as cores do Groningen-HOL, na temporada 2006/2007, e também do Atlético Madrid, em 2021/2022.