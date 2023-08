Luan é destaque de jogo-treino e pode ser novidade contra o Cruzeiro

Focado nesta segunda metade de temporada, o Grêmio realizou um jogo-treino com o Novo Hamburgo, nesta quarta-feira (23), visando testar os atletas que não vem recebendo tanta minutagem na equipe de Renato Portaluppi, e venceu a partida por 2 a 0, com ambos os gols sendo marcados por Iturbe, e Luan participando dos dois tentos, dando assistência no segundo.

O duelo no CT Luiz Carvalho ainda marcou o retorno de Geromel, após dez meses afastado por lesão. O zagueiro pôde reeditar sua parceria com Walter Kannemann no miolo da zaga. A equipe escalada por Portaluppi no primeiro tempo contou com Felipe Scheibig; Gustavo Martins, Pedro Geromel, Kannemann e Cuiabano; Ronald e Nathan; Iturbe, Luan e Besozzi; João Pedro Galvão. No entanto, nenhum gol foi marcado na etapa inicial, que teve 40 minutos de duração.

Foi no segundo tempo que os tricolores balançaram a rede, com uma escalação bem diferente. Estiveram em quadra Caíque; Mila, Geromel (Natã), Bruno Uvini e Wesley Costa; Nathan e Everton Galdino; Iturbe (Gustavinho), Luan e Besozzi (Zinho); André Henrique. Nota-se que Luan, recuperando seu ritmo de jogo, atuou durante os 80 minutos da atividade, indicando que o meia-atacante pode vir a receber mais oportunidades nos próximos compromissos do Tricolor.

O restante do grupo treinou normalmente em outro campo do CT, se preparando para o confronto deste domingo, contra o Cruzeiro, na Arena, pelo Brasileirão. A partida, que estava marcada para às 16h, será realizada às 19h, por pedido da Globo, detentora dos direitos de transmissão do campeonato.

A emissora optou por transmitir o jogo entre Atlético-MG e Santos, no horário considerado o mais atrativo para exibir a competição. Isso porque o Galo irá estrear seu novo estádio, a Arena MRV, após receber o aval das autoridades.

Ainda nesta quarta-feira, o Grêmio lançou seu terceiro uniforme para o restante do ano de 2023. O novo manto será preto, com detalhes em azul, com o intuito de referenciar as noites de glória vividas pelo clube ao longo de seus quase 120 anos de história, que serão completados no dia 15 de setembro.