Na reapresentação, Portaluppi tem longa conversa com os atletas

Após uma sequência de duas derrotas como visitante na última semana, o Grêmio se reapresentou no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre, nesta terça-feira (22), de olho no Cruzeiro, adversário do próximo domingo (27). A semana livre para treinos deverá ser essencial para ajudar o Tricolor a voltar ao caminho das vitórias na próxima rodada.

Com a derrota para o Santos no último jogo, os gaúchos caíram duas posições na tabela e agora estão fora do G-4, na 5° colocação, com 33 pontos. Essa posição, somada a eliminação para o Flamengo na última quarta e os inconstantes resultados recentes, tem causado dor de cabeça ao técnico Renato Portaluppi.

Depois de prometer uma “cobrança intensa” na coletiva após a partida na Vila Belmiro, o treinador optou por atrasar o treino e passar aos atletas um vídeo com diversos lances da partida, chamando atenção aos erros que o Grêmio cometeu durante o jogo. A reunião entre jogadores e comissão técnica durou cerca de 45 minutos.

Contra os mineiros, o Tricolor terá o retorno de Suárez e Villasanti, que estavam suspensos, mas terá a ausência de Reinaldo e Renato Portaluppi, expulsos em Santos. Outra novidade no grupo Tricolor pode ser a volta do zagueiro Kanemann, recuperado de cirurgia para correção da fratura de um dedo da mão direita. Se confirmado o retorno do argentino à formação inicial, a tendência é que Ferreira deixe o time e o Grêmio volte a utilizar um esquema de três zagueiros.

A programação segue normal nesta quarta (23) e, às 10h, está marcado um jogo-treino contra o Novo Hamburgo.

Fora dos gramados, a CBF confirmou na tarde desta terça a mudança de horário na partida entre gaúchos e mineiros. Antes agendada para domingo (27) às 16h, o jogo agora ocorrerá às 19h do mesmo dia, na Arena.