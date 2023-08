Neymar tem duas lesões na coxa direita e pode desfalcar a seleção, diz jornal

O início da passagem de Neymar pelo Al-Hilal continua movimentado fora de campo. Depois de sua chegada e apresentação no clube saudita, o atacante brasileiro realizou seus primeiros treinos, e foi constatado que sua condição física é um problema.

7Segundo o jornal Record, de Portugal, o camisa 10 tem duas lesões no músculo femoral da perna direita e deve desfalcar a equipe por pelo menos um mês. Desta forma, o jogador perderia as duas primeiras rodadas das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, com a seleção brasileira. A CBF monitora a situação e o craque pode ser cortado.

"O jogador sofre de duas lesões no quadríceps direito, ambas no músculo quadríceps femoral. A primeira é uma lesão miofascial da parte próxima, com sintomas de grau baixo que deve ser debelada até final da semana. A segunda é uma lesão que afeta a porção distal do tendão, com um edema que rodeia este tendão. A estrutura parece parcialmente afetada. Para esta segunda lesão o tempo estimado de recuperação é de quatro semanas, desde a data em que o jogador chegou ao nosso clube. Vamos seguir a evolução das duas lesões diariamente e verificaremos no dia 28 de agosto, através de uma ressonância magnética, como ambas evoluíram", explica o relatório do Al-Hilal de acordo com o Record.

O tempo de recuperação de uma lesão como a que Neymar tem depende do grau de agravamento. No caso de problemas no músculo femoral, o período afastado nos gramados vai de duas semanas, quando o caso é mais leve, até três meses, se o nível for mais grave. De acordo com o que é descrito no relatório do clube, o atleta tem uma lesão de grau um e outra de grau dois. O período destacado pelos sauditas começa a contar a partir do momento em que o brasileiro chegou ao time, e passou pela bateria de exames obrigatória, na última semana.

Após a última partida pelo Campeonato Saudita, no sábado, o técnico Jorge Jesus comentou na coletiva que não entendia a convocação de Neymar para os jogos da seleção brasileira, por ele estar machucado e não conseguir nem ao menos treinar com seus companheiros de equipe. O Brasil vai enfrentar Bolívia e Peru nos dias 8 e 12 de setembro, duelos válidos pelas duas primeira rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas, e o astro brasileiro faz parte da lista de 23 nomes convocados por Fernando Diniz.

Após a fala do treinador português, a CBF se posicionou por meio de nota oficial, e confirmou estar ciente da situação médica do atleta. Segundo a entidade, qualquer informação da evolução na recuperação do atleta será passada para a comissão técnica.



"O departamento médico da Seleção Brasileira Masculina de Futebol informa que vem monitorando há alguns dias as condições clínicas do jogador Neymar Jr. A comissão técnica está ciente da situação e tem mantido contato constante com o atleta, acompanhando a sua evolução. A apresentação dos jogadores convocados pelo técnico Fernando Diniz está prevista para cerca de 15 dias. Qualquer atualização sobre o quadro clínico do jogador será informada no momento oportuno", diz o comunicado.