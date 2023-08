Karol Gimenes é ouro e atletas da Sogipa faturam bronze no GP de Zagreb

O Brasil encerrou sua campanha no Grand Prix de Judô, em Zagreb, na Croácia, com cinco medalhas. No domingo (20), foram três pódios para atletas brasileiros: um ouro para Karol Gimenes na categoria meio-pesado (78 kg) e dois bronzes para os atletas da Sogipa Rafael Macedo (90 kg) e Leonardo Gonçalves (100 kg). As informações são da Confederação Brasileira de Judô (CBJ).

Com os outros dois ouros conquistados por Willian Lima (66 kg) e Jéssica Pereira (52 kg) na sexta-feira (18), o país liderou o quadro geral de medalhas do GP de Zagreb.

Em sua estreia em competições internacionais, Karol Gimenes conquistou o ouro na categoria até 78 kg. Na estreia, ela venceu a a mongol Khuslen Otgonbayar. Na segunda rodada, deixou pelo caminho neo-zelandesa Moira de Villiers e se classificou para as quartas de final contra a britânica Emma Reid – que perdeu após levar três shidos (punições).

A semifinal foi contra Lieke Derks, dos Países Baixos. A brasileira garantiu sua vaga na final com o encaixe de um ippon na metade do combate – o ippon é a pontuação máxima dada no judô a um "o golpe perfeito", no qual o oponente é projetado e cai com as costas no chão.

Na disputa pelo ouro contra a ucraniana Yuliia Kurchenko, Karol repetiu a nota perfeita. Após encaixar um Waza-ari, a brasileira forçou a imobilização até conquistar o ippon. Karol tem 27 anos e é atleta do Esporte Clube Pinheiros, em que é colega da vice-campeã mundial Beatriz Souza, que não disputou o GP de Zagreb. A nova medalhista de ouro chegou a integrar a seleção júnior do Brasil, mas a oportunidade na equipe principal só veio em julho deste ano.

Em um mês de seleção, a atleta já alcançou o melhor resultado de sua carreira, saindo de Zagreb com 700 pontos no ranking mundial, alcançando o top 40 da categoria.

Sogipanos são bronze

Os judocas da Sogipa, de Porto Alegre, Rafael Macedo (90 kg) e Leonardo Gonçalves (100 kg) conquistaram a medalha de bronze em suas categorias. Macedo começou lutando na segunda rodada e derrotou o britânico Stuar McWatt. Nas oitavas, passou pelo polonês Jakub Pankowski. Nas quartas, foi superado pelo turco Mihael Zgank.

Rafael Macedo conquistou o bronze após vencer o mongol Altanbagana Gantulga. Foto: IJF/Divulgação/JC

A repescagem foi contra o austríaco Thomas Scharfetter; a vitória classificou Macedo para disputar o terceiro lugar contra o mongol Altanbagana Gantulga. Na disputa pelo bronze, a luta foi acirrada, mas o brasileiro conseguiu uma vantagem no início da luta, com a aplicação de um Waza-ari. O belga Sami Chouchi também terminou em terceiro. Já o ouro foi para o húngaro Krizstian Tóth, que venceu Zgank na decisão.

O caminho de Gonçalves para a conquista da medalha de bronze começou com uma vitória contra o croata Zlatko Kumric, na segunda rodada, e um novo êxito contra o francês Alexandre Iddir nas oitavas. Nas quartas, o brasileiro venceu o austríaco Aaron Fara, o que o garantiu para as semifinais.

Leonardo Gonçalves conquistou o terceiro lugar na categoria de até 100 kg. Foto: IJF/Divulgação/JC

O brasileiro perdeu a semifinal contra o sérvio Aleksandar Kukolj, vice-campeão mundial em 2021, que encaixou dois waza-ari e venceu por ippon. Na disputa pelo bronze, Gonçalves enfrentou o polonês Piotr Kuczera, vice-campeão europeu em 2022. No início combate, Kuczera conseguiu um waza-ari, mas o brasileiro encaixou um ippon que garantiu a medalha. O campeão da categoria foi Kukolj, que venceu o português Jorge Fonseca, bicampeão mundial (2019/21). O pódio foi completado pelo holandês Simeon Catharina.

Próximos compromissos

A delegação brasileira segue para Valência, onde irá se apresentar para um período de treinamento de campo internacional com os principais judocas do mundo nesta segunda-feira (21). Os próximos compromissos dos atletas brasileiros serão o Campeonato Pan-Americano de Calgary, no Canadá, no mês de setembro, e o Grand Slam de Baku, no Azerbaijão, em novembro.