Guarany e Santa Cruz mostram sua força no retorno à elite gaúcha

No último final de semana, Guarany e Santa Cruz começaram a decidir a final da Divisão de Acesso 2023. A partida terminou empatada em 0 a 0 no Estádio Estrela D’Alva, em Bagé, que contou com a presença de 3.000 torcedores. No próximo domingo, às 15h, o Santa Cruz precisa apenas de uma vitória simples no Estádio dos Plátanos para sagrar-se campeão do torneio.

A competição serve como ponte para clubes com poucos recursos financeiros e baixa visibilidade vislumbrarem atingir voos mais altos, no Campeonato Gaúcho do ano seguinte. Sendo assim, mais importante do que o título, o acesso para o Gaúchão 2024 já está garantido para ambas as equipes.

O Guarany, terceiro maior campeão do torneio (atrás apenas da dupla grenal), volta dois anos após a queda, enquanto o Santa Cruz não jogava a competição desde 2013. Na elite do futebol do Rio Grande do Sul, a dupla ocupará as vagas de Esportivo e Aimoré, rebaixados no Campeonato Gaúcho de 2023.

Para o presidente do Guarany, Tato Moreira, um dos grandes diferenciais para esse acesso foi a presença constante do torcedor, que manteve uma boa média de público em todos os jogos. “O engajamento da nossa torcida foi 100%, sempre apoiando o time e jogando junto os 90 minutos. ” O mandatário ainda destaca que o planejamento para a próxima temporada já começou e que, além de lutar para evitar um novo rebaixamento, a diretoria prevê melhorias no gramado e nas arquibancadas do Estrela D’Alva.

Diferentemente da equipe de Bagé, que já vinha de uma participação recente na elite gaúcha, o Santa Cruz está voltando à Série A após uma década de distanciamento. De acordo com Miguel Schuck, presidente do clube, o acesso justamente no ano em que o time completa 110 anos, e com todas as dificuldades financeiras impostas, tem uma significância enorme para toda a comunidade. “Não é fácil fazer futebol no interior e a torcida ansiava há 10 anos por esse momento. Ficamos muito felizes de termos proporcionado esse momento a eles. ” Para além da busca pela manutenção na elite, Schuck promete que a equipe do Vale do Rio Pardo também jogará o Campeonato Gaúcho em busca de uma classificação à Serie D nacional.

Além de revelar atletas, a Divisão de Acesso também se caracteriza por representar a primeira oportunidade de trabalho para muitos jovens treinadores: nomes como Tite e Mano Menezes, ex-técnicos da seleção, tiveram suas primeiras experiências profissionais na competição estadual. Entre os estreantes desta edição, destaca-se Alessandro Telles, treinador do Guarany. Segundo ele, garantir o acesso logo em seu primeiro trabalho é essencial para consolidar a forma como o mesmo pensa o futebol - “um jogo ofensivo, propositivo e que busca sempre atacar com a bola no chão”. Em relação à sua continuidade na próxima temporada, Telles afirma que isso só será decidido após o final da Divisão de Acesso e que o foco total está no jogo decisivo, que pode “coroar uma temporada perfeita” do clube.

Daniel Franco, treinador do Santa Cruz, já está mais habituado com esse torneio. Ele também foi responsável pelo acesso do União Frederiquense, em 2021, e enxerga a competição como uma grande oportunidade de subir na carreira, tanto para atletas, quanto para a comissão técnica.

“Esse acesso é motivo de muito orgulho para mim, sei que mais portas podem ser abertas, e me sinto honrado por ter comandado a equipe nesta temporada. Agora vamos, com muita motivação, em busca de trazer o título para Santa Cruz do Sul. ”

Com o acesso garantido, as duas equipes duelarão no próximo domingo, às 15h, para decidir quem ficará com a “cereja do bolo” no final desta temporada. A bola rolará no Estádio dos Plátanos e terá transmissão ao vivo da FGF-TV e do canal do Duda Garbi, no Youtube.