Contra o Bolívar e a altitude, Inter inicia caminhada nas quartas de final da Libertadores

Com o foco voltado para a Libertadores, o Inter segue na busca pela conquista do tricampeonato do torneio continental, e nesta terça-feira (22), às 19h, ele visita o Bolívar-BOL, na altitude de 3.625 metros de La Paz, no Estádio Hernando Siles, pelo jogo de ida das quartas de final. A capital boliviana é conhecida por ser um território indigesto para os times brasileiros, que costumam sofrer para conquistar vitórias no país.

LEIA MAIS: Inter terá o apoio de 500 colorados em jogo na Bolívia pela Libertadores

O técnico Eduardo Coudet não esconde que o principal objetivo do clube para a temporada é a Libertadores, e ciente disso, o argentino vem poupando os titulares no Campeonato Brasileiro, para evitar um desgaste desnecessário, que possa prejudicar o desempenho dos jogadores. Contra o Fortaleza, no sábado, apenas Vitão e Maurício iniciaram a partida. Enner Valencia, principal esperança de gols dentro do plantel, sequer saiu do banco de reservas.

Portanto, o argentino terá o elenco todo à disposição, com seus principais nomes mais descansados. A exceção fica por conta do volante Rômulo, que segue no departamento médico, devido a uma lesão muscular na coxa.

O onze inicial de Chacho deverá ser o mesmo que eliminou o River Plate nas oitavas, sendo composto por Rochet; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Johnny, Aránguiz, Maurício e Wanderson; Alan Patrick e Enner Valencia.

A preocupação com a altitude é tanta, que a comissão técnica fez algumas alterações nos treinamentos, para facilitar a adaptação do elenco. Os goleiros, por exemplo, usaram bolas com gás hélio, para simular a maior velocidade que ela viaja, por causa da menor resistência do ar.

LEIA MAIS: Inter perde em casa do Fortaleza e soma 8 jogos sem vencer no Brasileiro

O Alvirrubro encerrou sua preparação nesta segunda-feira, em treino realizado pela manhã, no CT Parque Gigante. O embarque para a Bolívia ocorrerá nesta terça-feira, com a chegada prevista para apenas seis horas antes do pontapé inicial. O ideal para este tipo de duelo é chegar cerca de duas semanas antes no local, porém, com o calendário dos clubes brasileiros, isso é impossível. A estratégia adotada, então, acaba sendo a de chegar o mais perto possível do começo do jogo, e voltar para casa logo após o término da partida.

O adversário do Inter, por sua vez, vive bom momento na temporada. No campeonato nacional, a equipe ocupa a vice-liderança na tabela, e no torneio continental, eles vêm de classificação em cima do Ahletico-PR, vencendo o primeiro confronto, em casa, por 3 a 1, e se classificando nos pênaltis, após perder por 2 a 0 na volta, na Arena da Baixada. Em seus domínios, o Bolívar tem 100% de aproveitamento na competição, incluindo um 3 a 0 sobre o Palmeiras, na estreia.