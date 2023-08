Inter terá o apoio de 500 colorados em jogo na Bolívia pela Libertadores

Na próxima terça-feira (22), Inter e Bolívar (BOL) darão início aos jogos das quartas de final da Copa Libertadores 2023. O jogo de ida, marcado para as 19h (de Brasília), será realizado no estádio Hernando Siles, em La Paz, capital da Bolívia. E para apoiar o Colorado são estimados cerca de 500 torcedores nas arquibancadas.

Nas oitavas de final, tanto os brasileiros quanto os bolivianos se classificaram após disputas de pênaltis: o Inter contra o poderoso River Plate e o Bolívar diante do Athletico-PR. Além disso, ambas equipes obtiveram derrotas como visitantes e vitórias na condição de mandantes.

É justamente a força dentro de casa que coloca o Bolívar entre as oito melhores equipes da Libertadores. Com a "ajuda" dos 3.625 metros de altitude, La Paz é a cidade mais alta em relação ao nível do mar entre todas as que sediam o torneio continental e, jogando como mandante, os bolivianos obtiveram quatro vitórias em quatro jogos, com nove gols marcados e apenas dois sofridos. Fora de casa, eles venceram apenas um das quatro partidas disputadas.

O Inter, por sua vez, venceu apenas um dos quatro jogos que disputou fora de casa na competição. Para piorar a situação, o histórico colorado em jogos na altitude não é nada positivo: seis derrotas, três empates e apenas duas vitórias.

Otimista, Danielle Mallmann, torcedora colorada que marcará presença no estádio Hernando Siles, acredita que o Inter pode surpreender e conseguir um bom resultado na Bolívia. Ela, porém, ressalta que o mais importante é a oportunidade de decidir em Porto Alegre. “O principal é voltarmos vivos da altitude e com boas chances para decidir no Beira-Rio, com a força da nossa torcida e em um ambiente que os jogadores já estão acostumados".

Segundo o vice-presidente de relações sociais do Inter, Cauê Vieira, a presença da torcida é, além de tudo, motivo de grande honra. "Nunca jogamos, em qualquer lugar do mundo, sem o apoio do nosso torcedor, e isso é um dos maiores orgulhos desse clube". O dirigente conta ainda que o clube não possui uma projeção oficial de público, devido as dificuldades logísticas da viagem para a Bolívia, mas estima que 500 colorados deverão pintar em solo boliviano nos próximos dias.

No total, foram disponibilizados 1.000 ingressos para a torcida visitante. O valor dos bilhetes está fixado em 120 pesos bolivianos (aproximadamente R$ 85,00) e ainda podem ser adquiridos de forma exclusiva através do site tododix. O ponto de encontro e demais informações logísticas ainda serão divulgadas pelo Inter ao longo do final de semana por meio de redes sociais e do serviço de jogo, disponível no site oficial do clube.