Final inédita será disputada neste domingo

Na Copa do Mundo feminina de maior audiência da história, que reforçou o crescimento do esporte nos últimos anos, duas seleções irão fazer sua estreia na grande final do torneio. Espanha e Inglaterra chegam na busca por seu primeiro título, em um confronto aberto, que irá ocorrer neste domingo, às 7h, no Accor Stadium, em Sidney, na Austrália. A transmissão da partida ficará por conta da Globo, SporTV e Globoplay.

A Austrália, co-anfitriã do Mundial, decide a disputa do terceiro lugar, em casa, contra a Suécia, neste sábado, às 5h, no Lang Park, em Brisbane.