Grêmio perde para o Santos e deixa o G4 do Brasileirão

Com a derrota de 2 a 1 para o Santos, o Grêmio deixou o G4 do Campeonato Brasileiro. O Tricolor, que agora está na quinta posição da competição com 33 pontos, perdeu para o time santista neste domingo (20), no estádio da Vila Belmiro, em Santos, pela 20ª rodada do Brasileirão. Os gols da partida foram marcados por Marcos Leonardo e Júlio Furhc, para o Santos, e Cristaldo, para o Grêmio. O time da Vila treinado pelo uruguaio Diego Aguirre, mesmo com a vitória, segue na zona de rebaixamento, na 17ª posição, com 21 pontos.

Tanto o Santos quanto o Grêmio fizeram um primeiro tempo de pouca inspiração, sem chances de gol e com muitos erros técnicos das duas equipes. Nos primeiros dez minutos, o Peixe pressionou o Tricolor gaúcho. Aos 23 minutos de partida, os dois times não haviam finalizado a gol. Aos 48 minutos, a melhor chance da partida. O zagueiro Rodrigo Ely caiu sozinho e a bola sobrou para Marcos Leonardo na cara do gol. Ao invés de chutar no gol de Gabriel Grando, o atacante passou para ninguém dentro da área.

No segundo tempo, o Grêmio começou arrasador. Aos 54 segundos da etapa final, o zagueiro João Basso rebateu mal a bola que sobrou nos pés do meia-atacante Cristaldo. Ele soltou uma bomba para marcar o primeiro gol do Tricolor. Aos 6 minutos, Ferreira chutou forte da entrada da área para uma grande defesa do goleiro João Paulo. Com o gol, o Santos começou a se lançar para o ataque. Para mudar o resultado, o técnico Diego Aguirre colocou os venezuelanos Soteldo e Rincon. A modificação deu certo. Aos 17 minutos, Soteldo em jogada rápida deixou o atacante Marcos Leonardo na cara do gol que desta vez chutou sem chances para o goleiro Gabriel Grando para empatar a partida. O empate em 1 a 1 incendiou a torcida santista na Vila Belmiro.

Aos 44 minutos, uma falha ridícula do Grêmio custou caro ao time de Renato Portaluppi. Após a cobrança de escanteio, os jogadores gremistas esperaram a bola sair pela linha lateral. Porém, ela não saiu. Mendoza aproveitou o vacilo Tricolor e acelerou a jogada e inverteu para Soteldo que ganhou na corrida e tocou para Júlio Furhc. O atacante sozinho bateu sem chance para o goleiro Gabriel Grando e marcou o gol da vitória santista. Quase no final da partida, o técnico Renato Portaluppi e o lateral esquerdo Reinaldo foram expulsos. No próximo jogo, o Grêmio enfrenta o Cruzeiro, no domingo (27), às 16h, na Arena, em Porto Alegre.

Santos (2): João Paulo; Joaquim (Rincon), João Basso, Alex Nascimento e Dodô; Lucas Braga (Dodi), Rodrigo Fernández (Nonato), Jean Lucas e Lucas Lima (Soteldo); Mendoza e Marcos Leonardo (Júlio Furhc). Técnico: Diego Aguirre.

Grêmio (1): Gabriel Grando; Fábio (João Pedro), Bruno Alves, Rodrigo Ely e Reinaldo; Pepê (Ronald) e Carballo (Gustavo Martins) ; Bitello, Cristaldo (Galdino) e Ferreira; João Pedro Galvão (André). Técnico: Renato Portaluppi.

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG), auxiliado por Luanderson Lima dos Santos (BA) e Celso Luiz da Silva (MG).