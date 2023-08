Grêmio vence o Cruzeiro por 3 a 0 e volta ao G-4 do Brasileirão

Em noite que marcou o retorno de Geromel após dez meses longe dos gramados e estreia da terceira camisa, o Grêmio venceu o Cruzeiro por 3 a 0 e voltou ao G-4 do Campeonato Brasileiro. A partida disputada na Arena foi válida pela 21° rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols da partida foram marcados por Luís Suárez, Carballo e Pepê.

Sem contar com Renato Portaluppi, expulso na partida contra o Santos, o Tricolor foi comandado pelo auxiliar Alexandre Mendes que, além de promover o retorno de Geromel, também realizou mudanças em outros setores: Cuiabano substituiu Reinaldo, também suspenso, e Pepê ingressou no lugar de Bitello, que vive indefinição quanto sua permanência no clube. Além dessas, Ferreira deu lugar a João Pedro Galvão, por opção técnica.

Desde o apito inicial, o Grêmio tentou impor seu ritmo e, logo aos cinco minutos já havia balançado as redes com Luís Suárez. O gol, porém, foi anulado por impedimento. Oito minutos depois, aos 13, o Tricolor quase abriu o placar com Pepê, após bela triangulação, porém o chute do meio passou rente a trave defendida por Rafael. Aos 18, João Pedro Galvão por um triz não marcou seu primeiro gol com a camisa gremista, de cabeça, mas viu o goleiro cruzeirense realizar um milagre.

Passada a pressão inicial gremista, o Cruzeiro conseguiu entrar no jogo e, aos 22 minutos, quase abriu o placar em jogada ensaiada de escanteio. Lucas Silva cobrou rasteiro para Mateus Vital, na entrada da área, finalizar raspando a trave de Gabriel Grando. Porém, bem no momento em que os mineiros tentavam sair de trás, veio o gol gaúcho: Suárez recebeu ótimo passe de Cristaldo e chutou sem chances para Rafael Cabral, aos 28. O tento marcou o reencontro do uruguaio com as redes após dois meses sem marcar.

Após o gol, o Cruzeiro começou a ficar mais com a bola, porém sem oferecer perigo para a zaga tricolor. Em uma das tentativas de ataque cruzeirense, Geromel realizou um corte de carrinho e sentiu muitas dores, precisando ser substituído por Rodrigo Ely. Dessa forma, revivendo um pesadelo do torcedor Tricolor, a partida se encaminhou para o intervalo. No inicio da segunda etapa, o Cruzeiro tentou partir para o ataque. Aos seis minutos, Machado, que havia entrado no lugar de Matheus Jussa, lançou para Palacios, na cara do gol, finalizar por cima do travessão. Como quem não faz leva, dois minutos depois, os mineiros foram castigados: após belo passe de calcanhar de Suárez, Carballo finalizou de fora da área com perfeição e aumentou a vantagem tricolor. Após o gol gremista, a partida deu uma amornada, com poucas chances de ambos os lados. Até que 33 minutos, após ótimo passe de Bitello, Pepê concluiu para o fundo das redes e marcou o terceiro. Com o resultado encaminhado, ainda deu tempo de Alexandre Mendes ouvir o torcedor presente na Arena e dar minutagem para o meia Luan. Nos acréscimos, Bitello chegou a concluir passe de Ferreira, mas teve seu gol ser anulado por impedimento. Com esse resultado, o Grêmio agora ocupa a 3° lugar, com 36 pontos e um jogo a menos que os concorrentes diretos. A próxima partida do Tricolor será no domingo (3), às 11h, contra o Cuiabá, na Arena.

Grêmio 3 Gabriel Grando; João Pedro, Geromel (Rodrigo Ely), Kanemann e Cuiabano; Villasanti, Carballo (Bitello), Pepê e Cristaldo (Luan); João Pedro Galvão (Ferreira) e Suárez. Técnico: Alexandre Mendes (auxiliar).

Cruzeiro 0 Rafael; Palacios (Paulo Vitor), Neris (João Marcelo), Luciano Castán e Marlon (Kaiki); Matheus Jussa (Machado), Lucas Silva e Mateus Vital (Bruno Rodrigues); Wesley, Arthur Gomes e Rafael Elias. Técnico: Pepa.

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)