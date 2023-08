Inter poupa titulares e arranca um empate contra o Flamengo, no Rio

Com um time praticamente reserva, o Inter segurou o 0 a 0 com o Flamengo, no Maracanã, na noite de sábado (26), em partida válida pela 21° rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo antecede a decisão desta terça-feira, contra o Bolívar, pelo duelo de volta das quartas de final da Libertadores da América, no Beira-Rio.

Logo no início da partida, os cariocas até tentaram tomar as rédeas do jogo, mas demonstravam pouca variação tática, facilitando o trabalho da defesa colorada. As coisas pioraram para a equipe rubro-negra aos 14 minutos, quando Arrascaeta sentiu dores e precisou ser substituído pelo jovem Victor Hugo. Mesmo sem o uruguaio, o Flamengo ainda levava perigo em jogadas individuais de Luiz Araújo - na melhor delas, o atacante recebeu ótimo passe de Pulgar e, na cara do gol, mas parou em ótima defesa de Keiller.

O Inter tentava manter a posse de bola, mas falhava no momento de definir as jogadas e só conseguia levar perigo em chutes de longa distância. Com a ineficiência de criar grandes chances de ambos os lados, o jogo acabou ficando morno, situação que se intensificou após a lesão de Luiz Araújo, aos 34 minutos. Após o apito final da primeira etapa, o time flamenguista saiu muito vaiado de campo.

Para dar ritmo a alguns titulares, o auxiliar Lucho González, que comandou a equipe pois Eduardo Coudet cumpria suspensão, logo no retorno do intervalo, lançou dois titulares em campo: Valencia entrou na vaga do lesionado Luiz Adriano, enquanto Renê substituiu Maurício, empurrando De Pena para o meio campo. Posteriormente ainda entraram Aránguiz, Alan Patrick e Vitão.

O Colorado até conseguiu assumir o controle na maior parte do segundo tempo, mas seguiu sem oferecer riscos e o jogo se manteve pouco movimentado. No finalzinho, porém, a situação mudou, e o Flamengo levou perigo. Na principal chance, aos 36, Pedro recebeu na área e ajeitou para Victor Hugo soltar a bomba para a excelente defesa de Keiller, que já se credenciava como o grande nome da partida. O Inter ainda perdeu Vitão, com um desconforto muscular na coxa direita, e terminou o jogo com um jogador a menos.

Agora, o Inter soma 25 pontos no Brasileirão, apenas quatro à frente da zona de rebaixamento e está há nove jogos sem vencer pela competição. Neste domingo, o grupo já se se reapresentou no CT Parque Gigante e iniciou a preparação para o duelo com os bolivianos.