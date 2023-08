Ingressos para Inter e Bolívar, pela Libertadores, esgotam em duas horas

Após dois dias da primeira abertura para check-in, os ingressos para o jogo entre Inter e Bolívar, nesta terça-feira (29), às 19h, pelas quartas de final da Libertadores da América, estão esgotados. A informação é do próprio clube, que alega a indisponibilidade de entradas para as áreas livres e locadas do estádio Beira-Rio.

Em um primeiro momento, na quarta-feira (23), os sócios que não precisam comprar ingressos, e apenas necessitam sinalizar a presença, tiveram a oportunidade de garantir sua presença no duelo eliminatório. Já nesta sexta (25), os associados que têm direito a compra dos ingressos foram liberados para adquirir os tickets, e esgotaram as entradas em menos de duas horas.

O confronto com os bolivianos definirá quem avança para as semifinais do torneio continental. No jogo de ida, em La Paz, a equipe de Eduardo Coudet venceu por 1 a 0, e terá a vantagem no placar agregado para definir em casa a vaga.