Torcida do Inter organiza bandeirão para jogo contra Bolívar

Após vencer o Bolívar na altitude de La Paz, o Inter agora se prepara para receber os bolivianos no Beira-Rio, na próxima terça-feira (29), pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. Mesmo com a vantagem no placar, a torcida colorada deve lotar o estádio e pressionar os 90 minutos. Entre as atrações, está prevista a abertura de um “bandeirão” no setor da Guarda Popular - principal torcida organizada do clube - no momento da entrada dos jogadores no gramado.

Nesta sexta-feira (25), todos os ingressos destinados à torcida alvirrubra foram esgotados em menos de duas horas após a abertura das vendas para sócios. A informação veio do próprio clube, por meio das redes sociais.

Sem poder fazer as tradicionais Ruas de Fogo, corredor com sinalizadores vermelhos usados para recepcionar os atletas na entrada do estádio, a Guarda Popular optou por inovar e construir um bandeirão, que será aberto na entrada do time em campo. Esta é a primeira ação nesse sentido da história da Organizada.

A impossibilidade se dá pela questão do horário da partida, marcada para as 19h. Como os jogadores chegarão ao estádio cerca de duas horas antes do jogo, por volta das 17h, os efeitos do fogo e da fumaça seriam ocultados pela claridade do sol.

Segundo Abrahão, líder da Banda da Popular, esse movimento só foi possível devido as vaquinhas que a torcida tem realizado nos últimos jogos (principalmente para compra de sinalizadores).

“Essa ideia já vem de pelo menos uns dois anos e, com as vaquinhas ganhando força nos últimos jogos, vimos que seria viável, já que se trata de algo com um valor muito alto. Inicialmente pensamos em fazer um mosaico para substituir as Ruas de Fogo, mas como a Conmebol proíbe, optamos pelo bandeirão mesmo”, explica.

Abrahão completa que não será um jogo fácil, mas, com a torcida empurrando desde o primeiro minuto, a tendência é que seja mais uma noite de classificação.

A campanha de arrecadação do custeio do bandeirão segue acontecendo e os torcedores que quiserem colaborar poderão encontrar mais informações nas redes sociais da Organizada.

Enquanto a torcida se mobiliza pensando na partida decisiva da Libertadores, o Inter se prepara para encarar o Flamengo neste sábado (26), pelo Campeonato Brasileiro. A tendência é que alguns titulares sejam poupados para que o Colorado possa usufruir de força máxima contra o Bolívar.