Para voltar a vencer, Inter terá força máxima diante do Goiás

Precisando virar a chave no Campeonato Brasileiro, o Inter visita o Goiás, neste sábado (2), às 16h, pela 22ª rodada da competição. Para o Colorado, já são mais de dois meses sem vencer no torneio de pontos corridos. O último triunfo foi sobre o América-MG, no dia 26 de junho, por 2 a 1, ainda sob o comando do técnico Mano Menezes. Desde lá, são nove jogos sem vitória, o que deixa o Colorado a quatro pontos da zona do rebaixamento.

Mesmo com o momento ruim no Brasileirão, o clima entre time e torcida não poderia ser outro, se não o de êxtase, por conta da campanha na Libertadores, que mantém vivo o sonho do tricampeonato da América.

Com a pausa de três semanas no calendário continental, que será retomado na semana do dia 25 de setembro, para a primeira disputa das semifinais, a partida contra o Esmeraldino dará a Eduardo Coudet, que ainda persegue sua primeira vitória no Nacional, a oportunidade de ir a campo com força máxima, algo que não vem sendo comum.

Salva a exceção do zagueiro Vitão, lesionado, o restante do plantel estará à disposição, com o goleiro Rochet, decisivo no meio de semana, voltando de suspensão, após ficar de fora da partida contra o Flamengo. Com isso, é de se esperar que o argentino repita a equipe que venceu o Bolívar, na terça, em busca de uma recuperação na tabela. O onze inicial tende a ser formado por Rochet; Bustos, Hugo Mallo, Mercado e Renê; Johnny, Aránguiz, Maurício e Wanderson; Alan Patrick e Valencia.

LEIA MAIS: Semifinais do Inter na Libertadores serão na última semana de setembro e na primeira de outubro

A preparação para o duelo deste sábado segue firme no CT Parque Gigante. Nesta quinta-feira, Chacho contou com todo o seu grupo no gramado para a atividade realizada no turno da tarde. Um dos destaques foi o retorno do volante Rômulo, que vivia grande momento antes de se lesionar, e está de volta aos trabalhos com bola, junto de seus companheiros.

Campanharo e Lucas Ramos, pouco utilizados em 2023, também ficam à disposição. Já nesta sexta, a atividade está marcada para às 12h, e após este momento, a delegação embarca para Goiânia, à tarde.