Respirando a Libertadores, Inter volta foco para o mau momento no Brasileiro

As palavras de Eduardo Coudet resumem o ânimo do Inter após a classificação para as semifinais da Libertadores. “Estamos iludidos, e gostamos do torcedor iludido”, disse o argentino, na sequência da vitória sobre o Bolívar, na terça-feira (29).

O Colorado volta a figurar entre os quatro melhores do continente depois de oito anos, e segue na espera da definição de seu adversário, que sairá do duelo entre Olimpia e Fluminense, às 21h30min desta quinta-feira. A primeira partida entre as equipes, no Maracanã, foi 2 a 0 para os cariocas.

Os jogos das semifinais serão na semana do dia 25 de setembro, e na semana do dia 4 de outubro. Contando que o tricolor carioca confirmará seu favoritismo, o Colorado poderá contar com o apoio de sua torcida na volta, que definirá o finalista do torneio continental. Caso enfrente os paraguaios, considerados mais fracos, a decisão da vaga será fora de casa, em Assunção.

Com cerca de um mês até o confronto eliminatório, Chacho não poderá aproveitar a pausa da Data Fifa para focar no Campeonato Brasileiro. A rigor, é de se esperar que o comandante vá com força máxima apenas contra o Goiás, neste sábado, às 16h, no estádio Hailé Pinheiro. Isso porque o duelo com o São Paulo, marcado para o dia 13 de setembro, será apenas um dia após o término dos compromissos internacionais. Na sequência, o embate com o Athletico-PR, no dia 21, estará muito próximo da semifinal.

Rochet, Aránguiz, Valencia, Johnny e Maurício estarão a serviço de suas seleções, e deverão desfalcar o Alvirrubro nesta partida. O último estará a serviço do Brasil pré-olímpico. Vitão também foi convocado, mas foi cortado por conta de uma lesão muscular.

Sem vencer há nove jogos no Brasileirão, com cinco empates e quatro derrotas, o Inter precisa voltar a somar os três pontos para começar a almejar uma posição mais condizente com o planejamento traçado no início da temporada. Atualmente, os gaúchos ocupam o apenas 14º lugar.

Focado em sua preparação para enfrentar os goianos, o Colorado voltou aos treinos já nesta quarta-feira, pela tarde, em atividade realizada no CT Parque Gigante, que contou com os reservas no gramado, e os titulares realizando o clássico trabalho regenerativo, no dia seguinte às partidas, na academia. A partir desta quinta, o time titular começará a ser esboçado.