Inter vence Bolívar por 2 a 0 e garante vaga nas semifinais da Libertadores

Nesta terça-feira (29), o Inter voltou a vencer o Bolívar, dessa vez por 2 a 0, e garantiu vaga nas semifinais da Copa Libertadores. Os gols da partida, marcados pelo equatoriano Enner Valencia, embalaram a festa da torcida colorada, que lotou o Beira-Rio e pôde fazer festa do primeiro ao último minuto de jogo.

Sem poder contar com Vitão, que sofreu lesão muscular na partida contra o Fluminense, o técnico Eduardo Coudet optou pela improvisação do lateral-direito Hugo Mallo na zaga. De resto, a equipe colorada foi a mesma que já havia vencido o River Plate nas oitavas.

Em campo, a postura dos atletas também lembrou a que tiveram contra os argentinos, e o Inter dispôs do domínio do jogo desde o apito inicial. Logo aos 10 minutos, após bela jogada individual de Wanderson, o atacante cruzou para Valencia balançar as redes.

Seguindo a pressão inicial, aos 18 minutos, o Inter quase ampliou com Maurício que, dentro da grande área, chutou tirando tinta da trave. Logo em seguida, aos 24, o Colorado até aumentou o escore, novamente com Enner Valencia, mas o equatoriano estava impedido no inicio da jogada e o gol acabou sendo anulado.

Com 2 a 0 no placar agregado, o Inter naturalmente baixou o ritmo e optou por apenas trocar passes e deixar o tempo passar, enquanto os bolivianos tentavam pressionar a saída de bola e paravam as jogadas coloradas com muitas faltas.

Aos 40 minutos, o jogo precisou ser paralisado devido a uma confusão que ocorria do lado de fora do estádio. Com spray de pimenta sendo conduzindo pelo vento, os atletas não conseguiam continuar em campo. Após 7 minutos de paralisação, a partida voltou em ritmo lento e se encaminhou para o intervalo com o 1 a 0 no placar.

Na segunda etapa, o jogo se manteve igual, com amplo domínio brasileiro. Aos 9 minutos, o placar quase foi ampliado com Maurício mas, assim como no primeiro tempo, o meia viu seu chute passar raspando a trave de Lampe. Cinco minutos depois, aos 14, Valencia não perdoou: o centroavante cortou Ferreyra e soltou a bomba, marcando um golaço que praticamente decretou a classificação colorada.

Na reta final da partida, o Bolívar ainda teve a oportunidade de diminuir o placar, em penalti cometido por Nico Hernandéz. Mas, o que poderia ameaçar a festa colorada, apenas a aumentou, quando Rochet defendeu a cobrança de Ronnie Fernández. A partir daí, os últimos lances do jogo ainda foram marcados por gritos de "olé" sendo ecoados das arquibancadas, afinal: o Inter está entre os 4 semifinalistas da Libertadores!

Agora, o Inter espera a definição entre Fluminense e Olímpia para saber quem será o adversário na semifinal. Enquanto a próxima fase da competição continental não chega, o foco dos colorados será o Campeonato Brasileiro, onde já no próximo sábado (2), os gaúchos pegarão o Goiás, às 16h.

Inter 2 Rochet; Bustos, Hugo Mallo, Mercado (Nico Hernandéz) e Renê; Johnny (Gabriel); Maurício (De Pena), Aránguiz (Bruno Henrique) e Wanderson; Alan Patrick e Valencia (Luiz Adriano). Técnico: Eduardo Coudet.

Bolívar 0 Lampy; Bejarano, Bentaberry, Ferreyra e Sagredo; Justiniano (Vaca), Vilamíl e Bruno Sávio (Algarañaz); Pato Rodríguez (Saucedo), Da Costa (Paz) e Fernandéz. Técnico: Beñat San José.

Árbitragem: Esteban Ostojich (URU)