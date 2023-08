Vini Jr. é cortado da seleção brasileira após lesão no Real; Diniz convoca Raphinha

A CBF anunciou nesta terça-feira (29) o corte de Vinícius Júnior na lista dos jogadores convocados para os jogos contra Bolívia e Peru, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Vini Jr. sentiu uma lesão no jogo do Real Madrid contra o Celta de Vigo, pelo Campeonato Espanhol, na última sexta-feira (26).

Após exames, foi constatada uma lesão muscular na região posterior da coxa direita. Os resultados foram enviados pelo Real Madrid ao médico Rodrigo Lasmar, da CBF.

Diante do cenário, Fernando Diniz definiu que Raphinha, do Barcelona, ocupará a vaga de Vini Jr. entre os atletas convocados.

A caminhada do Brasil rumo à Copa do Mundo de 2026 começará no dia 8 de setembro, em jogo contra a Bolívia, no Mangueirão, às 21h45 (de Brasília). No dia 12 do mesmo mês, a seleção brasileira vai até Lima, onde jogará contra o Peru, às 23h, no Estádio Nacional.