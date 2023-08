Semifinais do Inter na Libertadores serão na última semana de setembro e na primeira de outubro

Após garantir a classificação na última terça-feira (29) diante do Bolívar, o Inter agora fica de olho no confronto entre Olimpia e Fluminense para saber quem será seu adversário nas semifinais da Copa Libertadores. Os confrontos da próxima fase da competição estão marcados para as semanas dos dias 25 de setembro e 2 de outubro.

Na ida, os brasileiros venceram por 2 a 0, no Maracanã. Agora, no Paraguai, o Olimpia contará com o apoio do seu torcedor para tentar reverter essa desvantagem. A bola rolará nesta quinta-feira (31), às 21h30, no Estádio Defensores del Chaco.

Caso avance os paraguaios, a partida de ida ocorrerá no Beira-Rio, entre os dias 26 e 28 de setembro, enquanto a volta será disputada no Paraguai, entre os dias 3 e 5 de outubro.

Se o Fluminense conseguir segurar a vantagem, os mandos de campo se inverterão e o Inter começará o mata mata jogando no Maracanã e terá a oportunidade de decidir a classificação à final diante de seu torcedor, em Porto Alegre.