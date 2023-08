Inter e Bolívar, pela Libertadores, terá transmissão ao vivo na TV fechada

Para seguir sonhando com o tricampeonato da Libertadores da América, o Inter precisa confirmar o favoritismo contra o Bolívar, no duelo de volta das quaras de final do torneio continental, nesta terça-feira (29), às 19h, no Beira-Rio. A partida terá transmissão ao vivo somente pela TV fechada, no canal Paramount+, e também será exibida em streaming para assinantes na internet.

Após a bela vitória por 1 a 0 na semana passada, na altitude de La Paz, a expectativa é de quebra do recorde de público, já que os ingressos para a partida foram esgotados em menos de duas horas. São esperados mais de 50 mil colorados na casa colorada na noite desta terça.

Para este confronto, o técnico Eduardo Coudet tem um ponto de interrogação na defesa, já que o zagueiro Vitão saiu lesionado da partida contra o Flamengo, no sábado, pelo Brasileirão. Caso ele não esteja disponível, Nico Hernández e Igor Gomes disputam a vaga. Além dele, o atacante Luiz Adriano, que saiu no intervalo contra os cariocas, fazendo gelo no tornozelo, também é dúvida. O camisa 9, no entanto, não vem sendo titular, e portanto, sua possível ausência não deve causar mudanças no onze inicial.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Inter - Rochet; Fabricio Bustos, Vitão (Igor Gomes ou Nico Hernández), Gabriel Mercado e Renê; Johnny, Charles Aránguiz, Mauricio e Wanderson; Alan Patrick e Enner Valencia. Técnico: Eduardo Coudet.

Bolívar - Lampe; Bejarano, Bentaberry, Ferreyra e Jesús Sagredo; Villamíl, Justiniano e Bruno Sávio; Patito Rodríguez, Da Costa e Ronnie Fernández. Técnico: Beñat San José.

Arbitragem: Esteban Ostojich, auxiliado por Carlos Barreiro e Andrés Nievas. No VAR, estará Juan Soto.

Serviço Inter x Bolívar

Local: Beira-Rio;

Horário: 19h;

Transmissão: Paramount+;

Ingressos: As entradas para a partida estão esgotadas. Não existem ingressos físicos para este confronto, todos os bilhetes estão disponíveis no meio digital.