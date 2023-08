Inter busca a classificação diante do Bolívar para seguir sonhando com o tri da América

Com um pé nas semifinais da Libertadores, o Inter trava mais uma batalha, nesta terça-feira (29), pelo torneio continental, dando continuidade ao sonho do tricampeonato da América. O Colorado enfrenta o Bolívar às 19h, no Beira-Rio, pelo jogo de volta das quartas de final. Na ida, na altitude de La Paz, a equipe de Eduardo Coudet saiu vitoriosa por 1 a 0, assegurando uma vantagem importante para a decisão em seus domínios.

Mesmo estando à frente no placar agregado, os gaúchos viverão uma inevitável noite de tensão, por conta de toda a atmosfera que antecede um duelo eliminatório. Um empate por qualquer placar já serve para sair classificado, e caso seja derrotado por um gol de diferença, o confronto irá para os pênaltis.

Nesta segunda-feira, Chacho encerrou a preparação do plantel, em treino no CT Parque Gigante, com os portões fechados para a imprensa, realizado no turno da tarde. Em solo boliviano, o comandante optou por uma escalação mais conservadora, levando em conta a dificuldade que é jogar a 3.600 metros acima do nível do mar, com três zagueiros. Agora, a tendência é de que o argentino volte a atuar com sua equipe usual, abafando a saída de bola. Na Bolívia, o próprio admitiu, depois da partida, que “seria loucura sair pressionando”.

Com isso, o onze inicial deverá conter Rochet; Fabricio Bustos, Vitão (Nico Hernández), Gabriel Mercado e Renê; Johnny, Charles Aránguiz, Maurício e Wanderson; Alan Patrick e Enner Valencia.

A principal dúvida ficará na conta de Vitão, que saiu lesionado nos últimos minutos do duelo contra o Flamengo, no sábado, após sentir a coxa. Caso o zagueiro não esteja a disposição, Nico Hernández deve ser seu substituto, com Igor Gomes também na disputa pela vaga entre os titulares. Além da defesa, o ataque também pode sofrer uma baixa, já que Luiz Adriano deixou o embate com os cariocas no intervalo, fazendo gelo no tornozelo.

A expectativa da direção é de que haja uma nova quebra de recorde de público no estádio alvirrubro. Contra o River Plate, nas oitavas deste ano, os 50.479 torcedores superaram os 50.355 presentes na final da Copa do Brasil de 2019, disputada com o Athletico-PR.

Sem entrar em campo desde a derrota para o Inter, o Bolívar vem descansado, na busca por uma vitória heroica em Porto Alegre. Conhecido por sua força dentro de casa, a equipe do técnico Beñat San José terá de mostrar sua força em uma situação adversa. A provável escalação do time de La Paz conta com Lampe; Bejarano, Bentaberry, Ferreyra e Jesús Sagredo; Villamíl, Justiniano e Bruno Sávio; Patito Rodríguez, Da Costa e Ronnie Fernández.