Pep Guardiola é submetido a cirurgia de emergência e desfalca City por três semanas

O técnico Pep Guardiola ficará afastado das atividades do Manchester City até o final da próxima Data Fifa, no dia 12 de setembro. O comandante precisou passar por uma cirurgia de emergência nas costas, e está se recuperando. A informação foi divulgada pelo clube inglês em nota oficial, emitida nesta terça-feira.

Guardiola estava sofrendo com dores nas costas há algum tempo, e viajou até Barcelona para realizar o procedimento. A operação foi um sucesso, e agora o espanhol irá passar pela recuperação e reabilitação em seu país natal.

LEIA MAIS: Circuito de corrida de rua reúne 90 pessoas em Gramado

Assim, ele ficará fora por três semanas, e durante esse período, o auxiliar Juanma Lillo irá comandar as atividades do elenco, tanto nos treinos como na beira de campo. O treinador não estará presente em duas partidas do Campeonato Inglês, ele será desfalque nos jogos contra o Sheffield United, fora de casa, e diante do Fulham, no Etihad Stadium.

"O técnico do Manchester City vem sofrendo com fortes dores nas costas há algum tempo e voou para Barcelona para uma cirurgia de emergência realizada pela Dra. Mireia Illueca. A cirurgia foi um sucesso e Pep vai agora se recuperar e reabilitar-se em Barcelona. Na sua ausência, o assistente técnico Juanma Lillo supervisionará o treinamento da equipe titular no campo de treinamento e assumirá funções na linha lateral até o retorno de Pep. Ele deve retornar após a próxima pausa internacional. Todos no Manchester City desejam a Pep uma rápida recuperação e esperam vê-lo de volta a Manchester em breve.", disse o clube, em nota.