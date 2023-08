Clube de basquete de Lajeado realiza campanha para arrecadar tênis

O Atlético Ubirajá, clube de basquete, conhecido como Bira, realiza uma campanha de arrecadação de tênis para atletas do projeto social. São aceitos sapatos do tamanho 30 ao 45, tanto masculino quanto feminino.

A equipe possui três polos de prática esportiva: projeto social, escolinhas de iniciação e times de competição, realizados com crianças e adolescentes de 12 a 17 anos. O projeto social leva os professores de basquete às escolas municipais de Lajeado para ensinarem o esporte aos alunos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Clube Atlético Ubirajá (@bira_lajeado_oficial)

"A campanha surgiu em função de uma observação do nosso estagiário na época, o intercambista colombiano Jose David Benavides Melo, que reparou que alguns alunos do programa iam para o treino descalço", explica Miguel Lucian, coordenador do projeto social.

O Bira foi fundado em 25 de setembro de 1955, com foco na equipe de basquete masculino adulto. Em 1967, foi firmado o acordo com a Prefeitura de Lajeado, que possibilitou a implantação do projeto Basquete nos Bairros.

"O esporte é uma ferramenta. Não nos dedicamos a ser um clube formador de jogadores – embora isso seja o resultado natural do trabalho. Mas a ideia inicial é oportunizarmos o ensino do basquete e também do voleibol", explica Rodrigo Villa, presidente do Bira desde 2018.

Desde 1997, o clube tem parceria com o Colégio Evangélico Alberto Torres (CEAT) que cede seu espaço e estrutura física para o clube promover suas atividades.

"Pensamos no esporte como uma ferramenta de de transformação social. Levar o basquete e o voleibol para comunidades onde há uma necessidade de atenção maior é um motivo de orgulho, mas também é uma forma de contribuirmos com a sociedade", destaca Lucian.

Villa explica que, além de fomentar o projeto social, o clube sonha em poder reativar a equipe adulta do Bira, que encerrou suas atividades em 2015. Na categoria de base, estão conquistas como 15 títulos estaduais da categoria; 22 vice-campeonatos estaduais; mais de 30 atletas convocados para seleções gaúchas; e dez atletas convocados para a seleção brasileira. No time adulto, foi conquistada a Copa Brasil Sul, em 2012; o Campeonato Gaúcho nos anos de 2006, 2007, 2008, 2011, 2012 e 2013; e o Torneio Início, em 2008 e 2013.

Pontos de arrecadação:



Academia Bioteam no CTC (R. Saldanha Marinho, 15 - Hidráulica);

Colégio Evangélico Alberto Torres (CEAT) (R. Alberto Torres, 219 - Centro);

Jogos do Bira;

Loja Pacatatu do Shopping Lajeado (BR-386, 638 - São Cristóvão).

Quem não for de Lajeado, mas quiser contribuir com a iniciativa, pode fazer uma doação através do PIX do clube: CNPJ - 88.662.515.0001/06.