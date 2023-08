Circuito de corrida de rua reúne 90 pessoas em Gramado

As ruas de Serra Grande, na zona rural de Gramado, foram tomadas por corredores no último domingo (20). A 2ª etapa do Circuito Municipal de Corrida de Rua reuniu 90 pessoas na cidade da Serra Gaúcha. As informações são da assessoria da prefeitura de Gramado.

Promovida pela Secretaria de Esporte e Lazer, a competição visa fomentar a modalidade de corrida de rua, garantindo mais saúde para a população. A etapa contou com a parceria da Gramadotur, que distribuiu vouchers da Corrida do Noel aos primeiros colocados de cada categoria. A corrida faz parte da programação do Natal Luz de Gramado.

"Sempre buscamos esse tipo de parceria para incentivar nossos atletas gramadenses e oferecer novas oportunidades", afirma o secretário Lucas Roldo.

A prova de 6 quilômetros contou com o auxílio da Secretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana, que fechou as ruas para que a corrida pudesse ser realizada. "O evento transcorreu dentro da normalidade, com segurança para os atletas e para o público que assistia", destaca o secretário da pasta, Tiago Procópio.

Confira as colocações por categoria:

Masculino - Até 30 anos



1º Felipe Mapelli Antunes

2º Vinicius Saueressig da Costa

3º Jean Luccas Biack Esmerio

4º Rodrigo Rodrigues dos Santos

5º Renan Cavalin Zimmer



Masculino - 31 anos a 45 anos



1º Maurício Vargas

2º Rafael P. Duarte

3ºAdriano Silveira Costa

4º Leocir Adão de Macedo

5º Jarbas Caberlon



Masculino - 46 anos a 59 anos



1º Henrique Portulan

2º Jeronimo Mapelli

3º Juri Casanova

4º Marcelo Verissimo de Melo

5º Jean Voltz



Masculino – Mais de 60 anos



1º Werner W. Stapff

2º Paulo Rogério dos Santos



Feminino – Até 30 anos



1º Giovanna Tomasi Signori



2º Eduarda Krauspenhar



3º Dhiellen Novello de Moura



4º Juliana Ghesla



Feminino – 31 anos a 45 anos



1º Graziela Lopes



2º Adriana de Aguiar Alves



3º Paula Cavichioni Brentano



4º Susete Comiotto



5º Suelen Baldez Famosos



Feminino - 46 anos a 59 anos



1º Ingrid Guisela Hilbert



2º Rosimari Borges Schneider



3º Débora Lima de Miranda



Feminino – Mais de 60 anos



1ºLeci Maria Soriano Bobsin Correa



2º Katia Maria Magalhães Ribeiro