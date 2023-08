Corrida comemora 25 anos do Instituto da Criança com Diabetes em Porto Alegre

A Corrida para Vencer o Diabetes chega a sua 25ª edição no dia 24 de setembro, em comemoração aos 25 anos do Instituto da Criança com Diabetes (ICD). As camisetas desta edição são ecológicas, feitas de fibra de garrafas pet recicladas e algodão sem processamento. A meta do instituto é vender 10 mil camisetas para arrecadar recursos para seus projetos. As informações são do ICD.

Com largada às 10h do Parcão, em Porto Alegre, a corrida faz um percurso de 4 km, passando pela passarela do Parcão na Av. Goethe, Mariante e Silva Só, com retorno no antigo Ginásio da Brigada Militar e chegada na passarela.

O evento tem o objetivo de captar recursos para os projetos da instituição, que atende gratuitamente mais de 4,6 mil crianças e jovens com diabetes dependentes de insulina, o que representa 50% de toda a demanda do Rio Grande do Sul.

participar da corrida, que é não competitiva, basta adquirir uma das camisetas do projeto. Ela pode ser comprada por R$ 30,00 pelo WhatsApp (51) 98168-1654 ou pela plataforma Sympla Para, que é não competitiva, basta adquirir uma das camisetas do projeto. Ela pode ser comprada por R$ 30,00 pelo WhatsApp (51) 98168-1654 ou pela plataforma(com R$ 2,50 de taxa). A retirada é feita em uma das unidades da Panvel Farmácias, no dia do evento no Parcão ou na sede do Instituto (Rua Álvares Cabral, 529, bairro Cristo Redentor – Porto Alegre).

Além de chamar a atenção para o diabetes, uma doença crônica e sistêmica e ainda bastante desconhecida, esta edição da corrida visa criar uma onda de responsabilidade socioambiental. Livre da química utilizada para o tingimento, cada peça economiza cerca de 6,3 litros de água e reduz em até 40% o consumo de energia para a produção.

“Quem comprar a camiseta ajudará a causa do diabetes na criança e no jovem, mas colabora também com as próximas gerações. Nossa meta é comercializar 10 mil camisetas, arrecadando recursos para os nossos projetos e retirando uma tonelada de plástico do meio ambiente ao mesmo tempo”, ressalta a gerente executiva do instituto, Ana Bertuol, em nota ao Jornal do Comércio.

Criado em 1998, o ICD se tornou referência internacional no cuidado e assistência a crianças e jovens com Diabetes Tipo 1, doença autoimune caracterizada pela destruição das células beta produtoras de insulina. Depois de 15 anos de efetivo funcionamento, foi certificado pela International Diabetes Federation (IDF) como Centro de Excelência em Cuidados com o Diabetes.