Circuito de corrida reúne quatro mil pessoas neste domingo em Porto Alegre

A segunda etapa do Circuito Hospital Moinhos de Vento Poa Day Run de 2023 acontece neste domingo (20), a partir das 8h, em Porto Alegre. A largada é feita na Rótula das Cuias, na Orla do Guaíba, e reúne quatro mil adultos em quatro distâncias. As informações são da assessoria do Hospital Moinhos de Vento.

Os cinco primeiros colocados da categoria geral nas provas de cada trajeto serão premiados com troféus e brindes. Já os três primeiros colocados nas categorias masculina e feminina nos percursos de 3km, 5km, 8km e 16km receberão troféus exclusivos.

O evento ainda conta com o circuito kids, que tem cerca de 170 crianças inscritas e largada a partir das 10h.

Conforme a assessoria, o Hospital Moinhos de Vento é patrocinador do evento há 16 edições, como forma de incentivar os gaúchos a terem hábitos de vida mais saudáveis e em consonância com o propósito da instituição de cuidar das pessoas

O circuito é inédito no Sul do país e foi pensado para atletas que queiram se desafiar, se superar e conquistarem metas. Dividido em três provas, o principal objetivo do evento é incentivar que os participantes superem suas metas pessoais em cada etapa. Contudo, não é necessário participar de todas as corridas.

A primeira etapa foi em 21 de maio, com distâncias de 3km, 5km e 10km. A terceira e última etapa acontece em 19 de novembro, também com provas de 3km, 5km, 8km e 16km, e abrirá inscrições em breve.