Após dura sequência de derrotas, Grêmio se reapresenta nesta terça-feira

Após a sequência de duas derrotas fora de casa, contra Flamengo e Santos, respectivamente, o elenco gremista voltou para Porto Alegre nesta segunda-feira (21), e se reapresenta nesta terça (22), para retomar a rotina de treinamentos no CT Luiz Carvalho. Focado no Campeonato Brasileiro, o Tricolor terá a semana livre de compromissos, e poderá se preparar com calma para a partida contra o Cruzeiro, no próximo domingo, na Arena.

Na competição de pontos corridos, o Grêmio, que iniciou a última rodada na terceira colocação, deixou o G-4, caindo para a 5ª posição na tabela. No entanto, os gaúchos ainda tem um jogo a menos, contra o Corinthians, sem data definida para ser disputado, e estão a apenas três pontos do Palmeiras, vice-líder do Brasileirão.

Depois do revés contra o Peixe, na Vila Belmiro, a insatisfação de Renato Portaluppi com seu elenco ficou explícita, o treinador se mostrou indignado com o segundo gol marcado pelos paulistas, na reta final do confronto. “Estou chateado e é inadmissível o gol que nós tomamos por um erro infantil nosso. Isso eles vão escutar a semana toda, pode ter certeza”, afirmou o comandante.

Durante a semana, Portaluppi, que foi expulso e não estará na beira do campo contra os mineiros, poderá pensar o time titular com reforços, em relação aos atletas que entraram em campo no último jogo. Suárez e Villasanti voltam de suspensão, e além deles, Kannemann e Bruno Uvini, que se recuperam de lesão, também podem pintar como opção.

Os desfalques, além do próprio comandante, ficam por conta de Reinaldo e Gustavo Martins, suspensos. Enquanto o zagueiro recebeu o terceiro cartão amarelo, o lateral esquerdo recebeu o vermelho, na reta final do duelo com o Santos.