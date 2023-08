Precisando vencer no Brasileirão, Inter recebe o Fortaleza, mas de olho no Bolívar

Em seu último compromisso antes da partida de ida das quartas de final da Libertadores da América, o Inter vai a campo neste sábado (19), às 16h, para enfrentar o Fortaleza, no Beira-Rio, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Neste confronto, o Colorado espera quebrar a incômoda sequência de sete jogos sem vencer na competição, e espera o triunfo para melhorar sua situação na tabela. Atualmente, a equipe está em 13º lugar, com 24 pontos, sete atrás do Athletico-PR, que abre o G-6.

A tendência é de que o técnico Eduardo Coudet poupe boa parte de seus titulares, pensando no jogo contra o Bolívar-BOL, pelo torneio continental, que será disputado fora de casa, na altitude de La Paz, na terça-feira (22). A rotina de treinos seguiu a todo vapor nesta quinta-feira e nesta sexta, o comandante argentino encerra a preparação para o duelo, definindo o time que irá a campo.

Sem nenhum desfalque, Chacho deverá utilizar uma escalação semelhante a que enfrentou o Corinthians, na última rodada. Naquela ocasião, o treinador optou por descansar suas peças mais importantes. Com isso em mente, o onze inicial para enfrentar os nordestinos deverá ter Rochet; Igor Gomes, Vitão, Nico Hernández e De Pena; Gabriel (Johnny), Mateus Dias, Bruno Henrique e Maurício; Pedro Henrique e Luiz Adriano.

Outro nome que pode aparecer como opção é o atacante Lucca, que se destacou no meio de semana ao marcar um golaço no Grenal sub-20, válido pela Copa do Brasil da categoria. Caso venha a ser selecionado, o jogador deve entrar no lugar de Maurício, e Pedro Henrique seria recuado para jogar na função do meia.

Já o Leão do Pici chega em uma situação similar a do Alvirrubro na competição. O time de Vojvoda ocupa a 11ª posição, com 26 pontos somados, e será ultrapassado pelos gaúchos caso seja derrotado em Porto Alegre. Por outro lado, o resultado mais recente da equipe é animador, ao receber o Santos, em seus domínios, o tricolor nordestino aplicou um sonoro 4 a 0 sobre o Peixe, recuperando a confiança após uma sequência de quatro derrotas no torneio.